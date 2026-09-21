Chubascos costeros hoy y aguaceros fuertes en el interior

El viento del este traerá chubascos a la costa caribeña en la mañana. En la tarde, una vaguada generará fuertes aguaceros y tronadas en el interior.
El panorama meteorológico de la República Dominicana estará dividido hoy en dos escenarios principales. Las condiciones del tiempo estarán influenciadas por el constante arrastre de humedad que aporta el viento del este/sureste, la interacción con nuestra orografía y la incidencia de una vaguada en los niveles medios de la troposfera.
Evolución de las lluvias para hoy
El comportamiento de las precipitaciones variará notablemente entre la costa y el interior del país a medida que avance la jornada:
- Durante la mañana: Se registrarán chubascos matutinos concentrados principalmente en las provincias de la costa caribeña, afectando de manera directa a La Altagracia, San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona.
- A partir de la tarde: La vaguada en altura incrementará la inestabilidad hacia el interior. Se desarrollarán nublados acompañados de aguaceros localmente moderados y tormentas eléctricas, incidiendo sobre las provincias de:
- Hato Mayor, El Seibo y Monte Plata
- Duarte, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago
- Elías Piña, San Juan, Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez
El tiempo en el Gran Santo Domingo
Para el área metropolitana de la capital, se espera un cielo variable con precipitaciones intermitentes, principalmente durante las primeras horas del día y la tarde:
- Distrito Nacional: Cielo de nubes dispersas a medio nublado en ocasiones, acompañado de chubascos pasajeros y aisladas tronadas.
- Santo Domingo (Municipios): Medio nublado en ocasiones, con ocurrencia de chubascos dispersos y posibles tronadas a lo largo de la jornada.