Caso Senasa: Tribunal conoce hoy la revisión obligatoria

Hoy el tribunal realiza la revisión obligatoria del expediente del caso Senasa para evaluar y decidir sobre las medidas de coerción de los implicados.

La atención mediática y judicial se concentra hoy en el Palacio de Justicia, donde el tribunal correspondiente tiene pautado llevar a cabo la audiencia de revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a los implicados en el sonado expediente de presunta corrupción y fraude conocido como el caso Senasa (Seguro Nacional de Salud).

Esta audiencia es un paso procesal dictado por el Código Procesal Penal dominicano, el cual establece que, cada cierto tiempo, las medidas preventivas privativas de libertad o restricciones impuestas a los imputados deben ser revisadas por un juez para determinar si los presupuestos que motivaron su imposición original han variado o se mantienen vigentes.

¿Qué está en juego en esta audiencia?

Durante la revisión de este jueves, el juez de instrucción evaluará el expediente y escuchará los alegatos de ambas partes para tomar una decisión fundamental sobre el futuro inmediato de los acusados. Los escenarios posibles incluyen:

Ratificación de la medida: El Ministerio Público presentará sus argumentos y solicitará que se mantenga la prisión preventiva (o la medida actual), alegando que el peligro de fuga o el riesgo de obstaculización de la investigación sigue latente, dada la complejidad del caso Senasa.

El Ministerio Público presentará sus argumentos y solicitará que se mantenga la prisión preventiva (o la medida actual), alegando que el peligro de fuga o el riesgo de obstaculización de la investigación sigue latente, dada la complejidad del caso Senasa. Variación de la medida: Los abogados de la defensa, por su parte, presentarán nuevos presupuestos (como certificaciones de salud, arraigo familiar y laboral) para intentar convencer al tribunal de que sus clientes pueden enfrentar el proceso penal en libertad, bajo el pago de una garantía económica, presentación periódica o impedimento de salida.

Los abogados de la defensa, por su parte, presentarán nuevos presupuestos (como certificaciones de salud, arraigo familiar y laboral) para intentar convencer al tribunal de que sus clientes pueden enfrentar el proceso penal en libertad, bajo el pago de una garantía económica, presentación periódica o impedimento de salida. Evaluación de nuevas pruebas: El tribunal también sopesará si durante el tiempo transcurrido desde la imposición inicial de la medida han surgido nuevos elementos probatorios que justifiquen un cambio en la severidad de la coerción.

El fallo que emita el tribunal hoy sentará un precedente importante en el avance de las investigaciones de este caso, que busca esclarecer las supuestas irregularidades cometidas en perjuicio del sistema de salud estatal.