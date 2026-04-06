Caso Jet Set: Tribunal ordena nuevo peritaje técnico a casi un año de la tragedia

El peritaje se centrará en las vigas de soporte y las filtraciones documentadas años antes del siniestro

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la realización de un nuevo peritaje técnico en relación con el caso de la discoteca Jet Set, siniestro que dejó un saldo de 236 muertos y más de 80 heridos.

El magistrado Raymundo Mejía, mediante el auto núm. 057-2026, tomó la decisión al acoger un pedimento presentado por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat, contra quienes se conocerá el juicio preliminar este lunes.

Los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez habían solicitado estas diligencias, alegando una falta de respuesta oportuna por parte del Ministerio Público durante la etapa preparatoria.

La defensa de los hermanos Espaillat solicitó este nuevo estudio argumentando que los informes iniciales fueron «precipitados». Sin embargo, las familias de las víctimas ven esto como una táctica dilatoria para retrasar la apertura del juicio de fondo.

El peritaje se centrará en las vigas de soporte y las filtraciones documentadas años antes del siniestro.

Mientras se realiza este nuevo estudio, los propietarios permanecen en libertad bajo fianza.