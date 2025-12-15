Carretera El Cercado–Hondo Valle impulsará producción agrícola y turismo en Elías Piña

El presidente Luis Abinader inauguró la carretera El Cercado–Juan Santiago–Hondo Valle en Elías Piña, una obra largamente esperada que transforma la conectividad de la frontera sur y beneficia directamente a más de 45,000 personas

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, encabezó este domingo la inauguración de la reconstruida carretera El Cercado–Juan Santiago–Hondo Valle, en la provincia Elías Piña, una infraestructura que pone fin a más de 30 años de espera por parte de comunidades que vivían en condiciones de aislamiento y precariedad vial.

La nueva vía, de 22.4 kilómetros, incluye asfaltado en tres municipios, la construcción de más de 20 puentes y cerca de 60 alcantarillas con sistemas de drenaje diseñados para soportar las intensas lluvias de la región. Con esta obra, el trayecto entre El Cercado y Hondo Valle se reduce de más de dos horas a menos de 20 minutos, lo que representa un cambio radical en la movilidad y acceso a servicios básicos.

Durante el acto, Abinader destacó que la carretera responde a la visión de desarrollo integral del sur y la frontera, al impulsar la producción agrícola, el turismo y mejorar las condiciones de vida de las comunidades donde “nace la República Dominicana”. El mandatario subrayó que la zona posee una vocación agrícola y turística, con condiciones favorables para cultivos de clima templado e invernaderos, capaces de suplir tanto el mercado interno como el polo turístico de Pedernales.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, resaltó que la obra fue construida con altos estándares de calidad, tomando en cuenta las condiciones climáticas de una de las regiones más lluviosas del país. Además de la vía principal, se intervinieron calles urbanas en El Cercado, Juan Santiago y Hondo Valle.

Autoridades locales y comunitarias calificaron la carretera como un símbolo de esperanza, al mejorar la movilidad, el acceso a servicios esenciales y dinamizar el comercio y la producción agrícola. El acto incluyó la entrega de la Llave de la Ciudad al presidente Abinader y la bendición de la obra por parte del obispo Thomás Alejo Concepción.

En paralelo, Abinader también inauguró el Liceo Experimental UASD en Comendador, con capacidad para 800 estudiantes y una inversión de RD$179,775,165, una obra que llevaba más de 12 años paralizada.