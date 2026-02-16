Cap Cana vuelve a colocar a República Dominicana en el centro del tenis mundial

El evento impulsa la economía local y promueve el deporte con actividades para jóvenes y talentos dominicanos

Por Noticias SIN

La Altagracia.– El tenis profesional de alto nivel regresa al país con la celebración de la segunda edición del República Dominicana Open – Copa Cap Cana, un torneo de la categoría ATP Challenger 175 que del 9 al 15 de marzo convertirá a Cap Cana Ciudad Destino en uno de los escenarios más relevantes del calendario del tenis mundial.

La Copa Cap Cana como punto clave en el circuito ATP

La Copa Cap Cana ocupa un lugar privilegiado dentro del circuito ATP, sirviendo como punto clave de preparación para jugadores dentro del ranking Top 100, que compiten al más alto nivel del tenis mundial, siendo un torneo intermedio para los que van del Indian Wells al Miami Open.

La primera edición en el 2025 creó un hito histórico en la Ciudad Destino en un entorno donde más de 18,000 espectadores disfrutaron del torneo, y que esta vez regresa con el compromiso de mantener y superar el nivel competitivo, organizativo y de asistencia que marcó un antes y un después para el tenis en el país.



Ganadores y participación destacada en la Copa Cap Cana

El ganador del ATP 175 CHALLENGER en Cap Cana en 2025 fue Aleksandar Kovacevic, un tenista estadounidense que derrotó a Damir Dzumhur en la final con un marcador de 6-2, 6-3.

Para la segunda edición del República Dominicana Open– Copa Cap Cana, ATP Challenger 175, las boletas ESTÁN YA A LA VENTA a través de Uepa Tickets, que permitirá a los fanáticos del tenis asistir a una o varias jornadas durante la semana de juegos.

Con esta segunda edición, Cap Cana reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte, la proyección internacional del país y la creación de experiencias que más allá de la competencia, ofrece una propuesta integral que combina deporte, entretenimiento y estilo de vida, en una ciudad destino reconocida por su infraestructura, hospitalidad y oferta turística de primer nivel, dinamizando así los sectores hoteleros, gastronómico y de servicios y, generando un impacto positivo en la economía local y nacional.

La pasada edición contó con la participación de figuras como Cameron Norrie, David Goffin, Jacob Mensik, Daniel Altmaier y Damir Džumhur, y se desarrolló en un moderno complejo de tenis con seis canchas duras, construidas especialmente para el evento dentro de un espacio de 24,000 metros cuadrados, diseñado para crear una experiencia óptima tanto para jugadores como para espectadores.

Asimismo, la Copa Cap Cana ha sido una plataforma de inspiración para las nuevas generaciones, a través de iniciativas como Kids Clinic, Pro-Am con talentos locales y el School Day, que permitió a cientos de estudiantes vivir de cerca la experiencia del tenis profesional.