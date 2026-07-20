Lluvias por onda tropical y calor extremo en el país

Débil onda tropical generará chubascos esta tarde. Se mantienen altas temperaturas por polvo sahariano. Precaución en la costa caribeña por oleaje.

El panorama meteorológico de la República Dominicana estará dividido hoy entre la estabilidad que aporta un sistema de alta presión y la humedad generada por una débil onda tropical ubicada sobre la porción oriental de nuestro territorio. A esto se le suma un ambiente sumamente caluroso que no dará tregua a la población.

Lluvias vespertinas por onda tropical

Aunque el sistema de alta presión limita la formación de nubosidad importante, la incursión de la onda tropical incrementará ligeramente la humedad en nuestra masa de aire.

Como resultado, durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, se esperan nublados acompañados de chubascos dispersos y tronadas aisladas en las siguientes localidades:

Hato Mayor y Monte Plata

San Cristóbal y Monseñor Nouel

San José de Ocoa, San Juan y Azua

Elías Piña y Dajabón

Sectores del Gran Santo Domingo

Alerta de calor y Polvo del Sahara

Las temperaturas continuarán marcando cifras bastante calurosas. Esta situación es impulsada por la época del año, el cálido viento del este/sureste y la continua presencia de partículas de polvo del Sahara suspendidas en la atmósfera. Los termómetros registrarán mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas sofocantes entre 33 °C y 35 °C.

Recomendaciones de prevención: Ingiera suficiente agua para mantenerse hidratado.

Utilice ropa ligera y de colores claros.

Permanezca en lugares frescos y bajo sombra.

Evite la exposición prolongada al sol sin protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde .

. Especial atención: Niños, adultos mayores y mujeres embarazadas son la población más vulnerable ante este calor extremo.

Condiciones marítimas: Precaución en el Sur

En la costa caribeña, específicamente en la porción sur/suroeste (desde Pedernales hasta Barahona), las autoridades recomiendan a los operadores de embarcaciones frágiles y pequeñas navegar cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro, debido a la presencia de viento y olas anormales. El resto de las costas del país no presenta restricciones.

Actualización Ciclónica Internacional

El centro de pronósticos mantiene la vigilancia sobre la depresión tropical No. 2, localizada a unos 190 kilómetros al sur de Panama City, Florida (EE. UU.). Este sistema posee vientos máximos sostenidos de 55 km/h y se desplaza hacia el noroeste a unos 6 km/h. Por su ubicación y trayectoria prevista, no representa ningún peligro para la República Dominicana.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, las precipitaciones se concentrarán en la segunda mitad de la jornada: