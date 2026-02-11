¡Boletas a la venta! Vive los Premios Soberano en el Teatro Nacional

La experiencia cultural más esperada de la República Dominicana llega el miércoles 18 de marzo al Teatro Nacional Eduardo Brito. Con apenas 100 boletas disponibles

La experiencia cultural más esperada de la República Dominicana llega el miércoles 18 de marzo al Teatro Nacional Eduardo Brito. Con apenas 100 boletas disponibles, este evento promete una velada inolvidable donde el arte, la música y la cultura se unen para brillar como nunca.

La noche reunirá a exponentes destacados del panorama artístico nacional en un formato pensado para el público que busca calidad y emoción. Se trata de una propuesta que combina presentaciones musicales, intervenciones escénicas y muestras culturales diseñadas para celebrar la identidad dominicana y ofrecer una experiencia íntima y de alto impacto visual y sonoro.

¿Por qué no puedes perdértelo?

Con cupo limitado y una programación pensada para atraer a la mayor audiencia del país, este evento se posiciona como una cita obligada para quienes disfrutan de la cultura en su máxima expresión. La combinación de talento, producción y el marco emblemático del Teatro Nacional garantiza una velada que quedará en la memoria de los asistentes.

No esperes más: adquiere tu boleta en Uepa Tickets antes de que se agoten. Recuerda que solo hay 100 entradas disponibles; asegura tu lugar y vive una noche única de arte y música.