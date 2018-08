¡Beneficios geniales de estar soltera!

Estar soltera es una opción muy válida para vivir la vida intensamente. Sin embargo, a veces no somos capaces de vencer el miedo a la soledad y por ello nos establecemos en pareja aunque no seamos completamente felices.

Para quienes se atreven a vivir solteras existen múltiples opciones y un sinfín de beneficios entre los que destacan los siguientes:

1- Puedes conocerte a ti misma. Cuando estás soltera tienes mucho tiempo para conocerte a ti misma y aprender de ti. Sabrás mejor lo que te gusta y lo que aborreces.

Podrás establecer esa relación contigo misma que tanta falta hace.

2- Disfrutar el tiempo. ¿Recuerdas la última vez que saliste de casa sin dar explicaciones?

Perderte y hacer lo que te provoque una mañana es un beneficio de los solteros, las personas que se encuentran establecidas en un matrimonio no pueden salir sin dar explicaciones de sus actos.

3- Podrás dedicarte a tus intereses. Estando soltera cuentas con todo el tiempo del mundo para dedicártelo a ti misma, si quieres aprender un nuevo idioma, tomar clases de baile o simplemente leer más podrás hacerlo sin inconvenientes. Estar soltera es un momento ideal para crecer profesionalmente, ya que no tienes que preocuparte por nadie más que por ti mismo. No desaproveches tu tiempo, vive al máximo este momento.

4- Descubre tu fortaleza. Cuando estás sola puedes detenerte a pensar en cada una de las actividades que realizas y de ese modo te permitirás apreciar tus fortalezas y virtudes.

5- Duermes mejor. Cuando eres soltera puedes acostarte y levantarte a la hora que desees, no dependes de nadie y no tienes que preocuparte por nadie más. Tampoco discutirás ni tendrás problemas por los horarios nocturnos, claro que, estar sola

también te alejará de los abrazos y los besos antes de dormir. Nada es perfecto.

6- Valorarás más a tus amigas. Cuando tienes pareja siempre dejas de lado a los amigos, al volver a disfrutar de la soltería podrás restablecer tus relaciones con amigos cercanos.

La vida es para disfrutarla, no importa si estás sola o tienes una relación de pareja. En cualquiera de los casos trata de ser feliz.

@colorvisionc9 Derechos Reservados