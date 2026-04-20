La música encenderá Playa Buen Hombre en el Bike Kite Fest 2026

Organizado por Cibao Atlántico en colaboración con Uveros Village, el evento se celebrará del 30 de mayo al 7 de junio en Playa Buen Hombre

Montecristi. El Bike Kite Fest 2026 también se perfila como uno de los encuentros musicales más impactantes del año con una cartelera artística de primer nivel que reunirá a exponentes del merengue, la bachata, la música urbana y el típico.

Organizado por Cibao Atlántico en colaboración con Uveros Village, el evento se celebrará del 30 de mayo al 7 de junio en Playa Buen Hombre, uno de los destinos más privilegiados del Caribe para los deportes acuáticos.

Bike Kite Fest 2026

La agenda musical arrancará el 30 de mayo con una noche cargada de energía encabezada por Yovanny Polanco, quien abrirá el escenario a las 8:00 de la noche, mientras el cierre estará a cargo de El Mayor Clásico.

Para el 31 de mayo, el festival apostará por el sabor del merengue y la balada con las presentaciones de Eddy Herrera y Félix D’Oleo.

El 1 de junio llegará una combinación explosiva con Eudis El Invencible y Silvio Mora, mientras que el 2 de junio la tarima recibirá al ícono del merengue Sergio Vargas junto a la agrupación El Legado de Jandy Ventura.

El ritmo continuará el 3 de junio con Chiquito Team Band, y el 4 de junio será una jornada de lujo con Los Hermanos Rosario, Miriam Cruz. El 5 de junio Shadow Blow y El Rubio del Acordeón.

La clausura artística, prevista para el 6 de junio, tendrá como protagonistas a dos referentes de la música popular urbana: Omega El Fuerte y Musicólogo The Libro.

Más allá de los conciertos nocturnos, una segunda tarima ubicada en la playa animará en tiempo real las competencias deportivas, creando una atmósfera permanente de fiesta y entretenimiento durante toda la jornada.

Con esta poderosa propuesta musical, el Bike Kite Fest 2026 reafirma su concepto de experiencia integral donde convergen deporte, turismo, cultura y entretenimiento, proyectando a la República Dominicana como sede de eventos de talla internacional.

Las boletas ya están disponibles en www.bikekitefest.com. Más información en Instagram: @liveworkplayindr y @bikekitefest.