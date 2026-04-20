El primer Festival Internacional de las Artes Escénicas reunirá teatro, música y danza, con compañías de cuatro países presentes

Durante cinco días de intensa programación, del 15 al 19 de mayo de 2026, Santo Domingo vibrará con propuestas escénicas que conectan culturas, miradas y lenguajes contemporáneos

Santo Domingo. La República Dominicana se proyecta por primera vez como sede del Festival Internacional de las Artes Escénicas – FESTAE 2026, un espacio de encuentro que celebra la fuerza del teatro, la música y la danza, reuniendo en un mismo escenario a creadores de Colombia, Argentina, Guinea Ecuatorial y Francia, junto a nuestro país como anfitrión.

Los detalles fueron ofrecidos en el transcurso de una rueda de prensa encabezada por su director, el productor y actor Fausto Rojas.

Durante cinco días de intensa programación, del 15 al 19 de mayo de 2026, Santo Domingo vibrará con propuestas escénicas que conectan culturas, miradas y lenguajes contemporáneos, en escenarios emblemáticos como el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Palacio de Bellas Artes, Centro León, Anfiteatro Nuryn Sanlley, Rock’n Rolla y Cristo Park.

Un hito para las artes escénicas en la región

FESTAE 2026 no es solo un festival, es un hito para las artes escénicas en la región. Un punto de encuentro internacional que nace para trascender, fortalecer el intercambio cultural y posicionar a la República Dominicana en el mapa global de las artes.

“Nos llena de mucha alegría presentar esta primera edición del FESTAE. La República Dominicana se convierte en el epicentro cultural del Caribe, proyectando al país como un destino de referencia para las artes escénicas”, expresó Fausto Rojas, director del FESTAE.

Hoy damos a conocer el FESTAE al pueblo dominicano. Un sueño que esperamos llegue a viejo y se convierta en un evento trascendente para la cultura dominicana.

“Presentamos 7 espectáculos, 4 producciones internacionales, 3 producciones locales, 3 cienciertos, 2 charlas didácticas libres, 1 taller intensivo, varios encuentros con creadores y el FESTAE Especial, puntualizó.

FESTAE impulsa el intercambio cultural, dinamiza la economía creativa y acerca las artes a todos.

Presencia internacional

El festival contará con propuestas escénicas de distintos países, entre ellas:

• Argentina: El equilibrista (Teatro)

El equilibrista con mauricio dayub

• Francia: Jumelag ( Teatro, música y danza)

Jumelag imperial kikirstan

• Colombia: La Casa de Bernarda Alba ( Teatro)

La casa de bernarda alba

• Guinea Ecuatorial: El percusionista ( teatro, música y danza)

El percusionista

La compañía francesa, Imperial Kikiristan, presenta “Jumelag”, un espectáculo para toda la familia que reúne a las presentes en esta edición. Presentarán 4 funciones gratis al pueblo dominicano, dos el sabado 16 en Santo Domingo, en el Anfiteatro Nuryn Sanlley ( 5-7 pm.), el domingo 17, una funcion en Cristo Park (10 am.), y en la tarde una función en el Centro León (4:30).

Talleres y encuentros.

Nos honra anunciar el encuentro con dos grandes maestros del arte dramático internacional, ofreceran dos encuentros didacticos abierto al publico”

Sala Aida Bonelly, Teatro Nacional

-Charla didáctica sobre el clown, con el destacado artista argentino Gabriel Chamé. Lunes 18: 3:00 pm. Entrada Libre

– Encuentro teorico practico “Interpretación teatral” con Mauricio Dayub. Martes 19- 3:00 pm. Entrada libre.

Sala Carmen Heredia, Teatro Nacional

El Maestro Chamé, tambien impartirá el Taller “El Placer trágico del clown”, el viernes 15 y el sabado 16.

Ademas tendremos encuentros con: Elemental teatro (Colombia), y Gorsy Edu (El percucionista).

También forman parte de la programación nacional:

A esta programación se suma la representación dominicana, con la presentación de la multipremiada obra “Yago, yo no soy el que soy” de la Compañía Nacional de Teatro, institución pertenciente a la Dirección General de Bellas Artes, quien celebra sus 80 años de trayectoria, en el cierre del evento.

Ademas de dos piezas que han conmovido miles de espectadores a nivel nacional e internacional, nos referimos a:

• Reactor Antígona, de Marianela Boán

• Pinocho, del Teatro Guloya

El propio Rojas resaltó el valor de esta cartelera: “Nos sentimos orgullosos de contar con una valiosa respresentación dominicana . Tanto “Pinocho” (2020), como “Yago” (2018) son obras seleccionadas en el catálogo de espectáculos de la Redelea (Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas.

Agregó: “Estas propuestas nos privilegian con su arte, y sé que el público disfrutará al máximo de este primer evento internacional de artes escénicas.

La danza como parte de la diversidad escénica

Dentro de la programación de FESTAE 2026, la danza contemporánea ocupa un lugar importante como parte de la diversidad artística del festival, integrándose junto al teatro y la música en una propuesta escénica amplia.

En este contexto, destaca la obra Reactor Antígona, de la coreógrafa Marianela Boán, una pieza que incorpora el lenguaje del cuerpo y el movimiento para reinterpretar un clásico desde una mirada contemporánea. El año pasado estuvieron presentes en afamado Festival de Merida en España, y Mexico.

En “El percucionista”, una obra de Gorsy Edu, celebramos la danza, música y oralidad, con un espectáculo estrenado en más de 11 países.

FESTAE ESPECIAL

EL festival presenta su encuentro especial 2026, dedicado al maestro Giovany Cruz, titulado “ Giovany Cruz y sus creencias teatrales”. Un encuentro que celebra su vida, obra y trascendencia. Martes 20 de mayo, 11:00 am. Sala Aida Bonelly, Teatro Nacional Eduardo Brito

La Música dice presente

La selección musical del Festae representa el espíritu intrínseco del evento mismo: Caribe, latin, fusión, rock, jazz, bachata, bolero, generos que prometen una alternabilidad sonora para el disfrute de los amantes de la música.

Agenda musical

-Café Teatro Juan Lockward

Marakandé- Opening night

Viernes 15- 10:00 pm.

Rafelito Mirabal y sistema temperado

Domingo 17 -8:00 pm

-ROCK&ROLLA-(Plaza Universitaria)

Auro, Pablo Cavallo, Lost

Sábado 16- 10:00 pm.

Origen de la idea

En 2018, cuando viajamos al último Festival Iberoamericano de Bogotá, nos atrapó la idea de crear un festival de teatro en nuestro país. Continuamos viajando y viendo festivales, tomando notas. La idea crecía en nuestras cabezas.

En 2023 y 2024 viajamos al FIAV, a Circulart y a Venezuela, hasta llegar a sostener con más claridad lo que queríamos ofertar: un festival internacional de artes escénicas en Santo Domingo. En 2024, tras venir del FIAV, empezó la producción. El resto es lo que hoy llamamos FESTAE.

FESTAE 2026 no es solo un festival, es un hito para las artes escénicas en la región. Un punto de encuentro internacional que nace para trascender, fortalecer el intercambio cultural y posicionar a la República Dominicana en el mapa global de las artes.

FESTAE llega para quedarse y hacer historia en 2026.

FESTAE impulsa el intercambio cultural, dinamiza la economía creativa y acerca las artes a todos. Viva el arte sin fronteras.

Este evento es posible gracias al Banco Popular Dominicano, Embajada de Francia, Alcaldia del Distrito Nacional, y X-102.

Invitación abierta al público

El director extendió una invitación al público a formar parte de esta experiencia. “Invitamos a que nos acompañen a celebrar esta fiesta de las artes escenicas y vivan una experiencia única.”.

Programación oficial FESTAE

Del 15 al 19 de mayo de 2026

Sala Carlos Piantini – Teatro Nacional

La Casa de Bernarda Alba – Elemental Teatro

Viernes 15 – 8:30 p.m.

Sábado 16 – 6:30 p.m.

Yago, yo no soy el que soy – Compañía Nacional de Teatro (80 aniversario)

Lunes 18 – 6:30 p.m.

Martes 19 – 8:30 p.m.

Sala Ravelo – Teatro Nacional

El percusionista – Gorsy Edú

Sábado 16 y domingo 17 – 4:30 p.m.

Pinocho – Teatro Guloya

Martes 19 – 6:30 p.m.

Palacio de Bellas Artes

El equilibrista

Sábado 16 – 8:30 p.m.

Domingo 17 – 6:30 p.m.

Reactor Antígona

Lunes 18 – 8:00 p.m.

Anfiteatro Nuryn Sanlley

Jumelag – Imperial Kikiristán

Sábado 16 – 5:00 y 7:00 p.m.

Critos Park

Jumelag – Imperial Kikiristán

Domingo 17- 10:00 am.

Centro León –

Jumelag – Imperial Kikiristán

4:30 pm

Café Teatro Bar Juan Lockward – Teatro Nacional

Conciertos

Viernes 15 – 10:00 p.m. Marakandé

Domingo 17 – 8:30 p.m. Rafelito Mirabal y Sistema Temperado

ROCK&ROLLA-(Plaza Universitaria)

Auro, Pablo Cavallo, Lost

Sábado 16- 10:00 pm.

Talleres

Sala Carmen Heredia

“El placer trágico del clown”

Viernes 15-2:30- 6:30 pm.

Sabado 16- 10:30 am.-2:30 pm.

Sala Aida Bonelly-

Charla didactica sobre el clown

Lunes 18- 3:00 pm.

Gabriel Chamé Buendia (Argentina)

Charla Intercambio Teatral

Martes 19- 3:00 pm.

Mauricio Dayub (Argentina)

Encuentros:

Elemental Teatro (Colombia)

Sábado 3:00 pm.

Gorsy Edu-(El percucionista)

Domingo 17-11:00 am.

Boletas

Las boletas están disponibles en Uepa Tickets, CCN Servicios, Supermercados Nacional, Jumbo y Merca Jumbo.