Ogilvy Dominicana, Fundemar y Tornus presentan “The Reserve Resort”

La primera iniciativa que convierte los arrecifes en un “hotel” para impulsar la conservación marina en República Dominicana

La iniciativa crea un sistema innovador en la recaudación de donaciones y articula un modelo de economía azul que integra al sector turístico en la protección de los corales

Santo Domingo, abril 2026 – Bajo el concepto de un “hotel” submarino donde los corales son los arquitectos y la vida marina sus huéspedes, Ogilvy República Dominicana, FUNDEMAR, y Tornus, presentan “The Reserve Resort”, la primera iniciativa que transforma la relación entre turismo y conservación. A través de este modelo, el turismo pasa de depender de los arrecifes a contribuir activamente a su recuperación y a generar consciencia sobre su valor ecológico y económico.

Se trata de un hito que redefine la sostenibilidad de los recursos marinos al demostrar que su conservación es también una condición esencial para la fortaleza del turismo y de la economía de la República Dominicana. Este modelo se implementa por primera vez en el Destino La Romana, con la participación activa de la Asociación de Hoteles La Romana-Bayahibe (AHRB), del Clúster Turístico La Romana-Bayahibe (CTRB) y de sus miembros, entre los que destacan Central Romana Corporation, Casa de Campo Resort & Villas, CEPM, Catalonia Bayahibe & Royal La Romana, , Iberostar Selection Hacienda Dominicus, Viva Dominicus Beach & Palace by Wyndham, Dreams Dominicus La Romana, Dreams & Secrets La Romana, e IB Náutica Group. Este esfuerzo cuenta además con el respaldo clave de RIU Hotels & Resorts como aliado estratégico, cuyo apoyo ha sido fundamental en el impulso de las acciones de conservación marina.

“The Reserve Resort demuestra cómo la creatividad puede convertirse en una herramienta real para conectar el turismo con la conservación marina,” expresa Juan Manuel Gaitán, chief creative officer de Ogilvy República Dominicana. “Más que una idea, es un modelo de economía azul que activa al sector privado en la protección de los ecosistemas de los que depende su propia sostenibilidad, y además invita a la sociedad a participar con sus donaciones”.

“Los corales son los verdaderos arquitectos del arrecife, los que construyen y sostienen el hogar de miles de especies marinas y, a través de su arquitectura, nos proveen servicios esenciales como protección costera, alimento, empleo y atractivo turístico, de los que dependemos todos” afirma Rita Sellares, directora ejecutiva de FUNDEMAR. “Su conservación no es solo una cuestión ambiental, es la base que sostiene nuestro turismo, nuestras economías costeras y el bienestar de nuestras comunidades. Con ‘The Reserve Resort’ estamos creando un modelo en el que quienes dependen de estos ecosistemas forman parte activa de su recuperación, asegurando su sostenibilidad a largo plazo «

“En TORNUS trabajamos para que los destinos se entiendan, se valoren y se proyecten al mundo desde su valor más esencial. ‘The Reserve Resort’ transforma un activo vital, y muchas veces subestimado, como los arrecifes, en una experiencia que articula turismo, cultura y naturaleza en una misma propuesta de valor. No se limita a comunicar su importancia: moviliza inversión, conciencia y acción colectiva alrededor del destino, contribuyendo a materializar una visión más sólida de turismo regenerativo”, comenta David Ospina, director creativo de Tornus.

Concepto creativo

Concebido como un hotel en el fondo del mar, “The Reserve Resort” redefine la experiencia turística desde una nueva perspectiva: un espacio que genera conciencia a la vez que impulsa la protección de los ecosistemas de forma creativa. En él, los corales actúan como arquitectos que construyen los espacios que sostienen la vida marina: estructuras que funcionan como refugio y “habitaciones”, áreas de alimentación y estaciones naturales de limpieza, así como viveros donde crecen los corales producidos y zonas donde se mantienen las colonias adultas que permiten su reproducción. A través de esta narrativa, el concepto permite comunicar el funcionamiento del ecosistema arrecifal de manera accesible, facilitando su comprensión y poniendo en valor su importancia para el país.

Al mismo tiempo, la forma en que se presenta genera una conexión más cercana con el público, despertando el interés por conocer el arrecife, cómo funciona y los servicios que provee. Esta aproximación convierte la experiencia en un punto de entrada para la educación ambiental, motivando una relación más activa con la protección del entorno marino.

El Modelo The Reserve Resort

“The Reserve Resort” traduce esta lógica en una experiencia tangible: a través de thereserveresort.com, las personas pueden realizar “reservas” como modo simbólico de una donación que será destinada a acciones concretas de conservación que lidera FUNDEMAR en el destino turístico La Romana, incluyendo la reproducción sexual asistida de corales, el mantenimiento de viveros y el monitoreo continuo de los ecosistemas y su biodiversidad. Además, las empresas hoteleras participan como inversores, contribuyendo a escalar estas acciones y ampliar su impacto. Cada participación se traduce en un impacto tangible en la recuperación y protección del arrecife, con el potencial de fortalecer programas de conservación marina a nivel nacional.

Un modelo de impacto global “The Reserve Resort”:

The Reserve Resort aspira a consolidarse como un modelo replicable de economía azul a escala global, demostrando cómo el turismo puede integrarse activamente en la conservación de los ecosistemas de los que depende. Este enfoque pone en evidencia la responsabilidad compartida entre actores locales y globales, y la necesidad de implementar soluciones que operen en ambos niveles: desde la acción directa en los territorios, hasta los esfuerzos globales necesarios para abordar el cambio climático.

También redefine la relación entre economía y naturaleza, reconociendo que los ecosistemas no son un recurso externo, sino la base que sostiene el valor de los destinos y requieren inversión continua para garantizar su permanencia en el tiempo.

Un camino en el que proteger el mar no es una acción aislada, sino un compromiso colectivo para sostener en el tiempo el valor de los destinos y las economías que dependen de ellos.

Contexto global y relevancia

A nivel global, los arrecifes de coral —uno de los ecosistemas más valiosos del planeta— generan aproximadamente 375 mil millones de dólares al año en servicios ecosistémicos y sostienen el bienestar de más de 500 millones de personas en todo el mundo (Cesar, Burke & Pet-Soede, 2003). En muchos destinos tropicales, especialmente en islas, estos ecosistemas son fundamentales para la sostenibilidad del turismo, además de proteger costas, infraestructura y medios de vida.

Pez en refugio

Un ejemplo claro es República Dominicana, donde aproximadamente un tercio del gasto turístico nacional está vinculado a los arrecifes de coral (The Nature Conservancy, Mapping Ocean Wealth, 2025). A esto se suma su papel como infraestructura natural: los arrecifes ayudan a evitar alrededor de 96 millones de dólares al año en daños por inundaciones y erosión (Beck et al., 2018).

Este vínculo refuerza la importancia de los arrecifes no solo como ecosistemas, sino como activos estratégicos para la economía del país. Su conservación no solo protege este valor, sino que resulta significativamente más eficiente que asumir los costos de su pérdida en el futuro. En este contexto, surge “The Reserve Resort” como una iniciativa orientada a movilizar inversión continua y sostenida hacia la protección y recuperación de estos ecosistemas.



PR Contact: Marina Piacentini – marina.piacentini@ogilvy.com

Acerca de Ogilvy

Inspira a marcas y personas a impactar el mundo. Hemos producido ideas icónicas, que cambian la cultura y generan valor para nuestros clientes desde que David Ogilvy fundó la compañía en 1948. Hoy, continuamos ese legado a través de nuestra red de 131 oficinas en 93 países, donde nuestros equipos de expertos creativos, estratégicos y de producción trabajan juntos para entregar resultados a clientes en Brand & Advertising, Experience, Public Relations, Health y Consulting. Ogilvy es una compañía de WPP (NASDAQ: WPPGY). Para más información, visite Ogilvy.com y síganos en LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook.

La Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR)

Establecida en 1991, es una organización líder en la conservación de ecosistemas marino-costeros y su biodiversidad en República Dominicana, reconocida a nivel nacional y regional por su rigor científico y su capacidad de implementación a escala. Su trabajo se distingue por impulsar soluciones basadas en la ciencia y en el monitoreo permanente de los ecosistemas, que sustenta la toma de decisiones y las acciones de intervención.

Entre sus principales líneas de acción, FUNDEMAR lidera iniciativas clave como el programa nacional de monitoreo de ecosistemas marinos MONITOREA, así como el desarrollo y aplicación de técnicas avanzadas de reproducción sexual asistida de corales para la recuperación de arrecifes. En el marco de su alianza estratégica con el destino turístico La Romana, FUNDEMAR ha establecido su Centro de Investigaciones Marinas MARE-DR en esta zona, como resultado de las sinergias consolidadas entre el sector científico, el sector privado y el territorio para impulsar soluciones de conservación a escala.

A través de MARE-DR, FUNDEMAR integra investigación, tecnología y acción en campo, fortaleciendo la capacidad nacional y regional para la conservación marina. Su trabajo se sustenta en alianzas estratégicas con comunidades, sector privado, instituciones gubernamentales, centros de investigación y socios nacionales e internacionales, consolidando un modelo de colaboración que conecta ciencia, economía y sostenibilidad, y que ha sido determinante en el alcance y escalamiento de los resultados logrados a lo largo de su trayectoria.

Sobre TORNUS

TORNUS es una agencia especializada en place branding, dedicada a posicionar destinos a través de estrategias que integran identidad, cultura y narrativa. Su trabajo articula estrategia, narrativa y producción para transformar la identidad cultural y natural de los territorios en propuestas de valor claras, competitivas y con proyección internacional. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con varios de los principales destinos de América Latina, desarrollando campañas, plataformas y experiencias que fortalecen su posicionamiento, atraen audiencias e inversión, y consolidan su relevancia en el largo plazo.

Acerca del Destino Turístico La Romana

El Destino La Romana, situado en el sureste de la República Dominicana, abarca la franja costera desde el Río Soco hasta Boca de Yuma, atravesando tres provincias: La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís. Entre sus principales atractivos se encuentran La Romana, Bayahíbe, Boca de Yuma, Casa de Campo, Dominicus y Playa Nueva Romana. Este destino se ha consolidado como uno de los polos turísticos más relevantes del país, gracias a un modelo de desarrollo que combina infraestructura turística de alto nivel con una estrecha vinculación con su entorno natural. En este contexto, los arrecifes de coral, las áreas protegidas, la biodiversidad marina y otros recursos estratégicos del territorio no solo forman parte de su valor diferencial, sino que constituyen también una base esencial para su competitividad y sostenibilidad a largo plazo.

Este posicionamiento ha sido posible gracias a una visión compartida entre los principales actores del territorio, en la que la conservación del entorno natural se ha integrado como un pilar estratégico del desarrollo turístico. En este proceso, FUNDEMAR ha desempeñado un papel fundamental, aportando conocimiento técnico y científico, e impulsando iniciativas de protección y restauración de los ecosistemas marinos y costeros que hoy forman parte esencial de la sostenibilidad del destino. Este esfuerzo se ha fortalecido a través de la articulación con la Asociación de Hoteles La Romana-Bayahíbe (AHRB), el Clúster Turístico La Romana-Bayahíbe (CTRB) y otros actores públicos, privados y comunitarios, consolidando un modelo de colaboración que conecta turismo, ciencia y sostenibilidad, y que ha contribuido a posicionar a La Romana como un referente en la implementación de soluciones innovadoras para la conservación y el desarrollo turístico responsable.