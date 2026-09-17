Batalla de La Estrelleta: A 181 años de la gesta heroica

Recordamos la Batalla de La Estrelleta, librada el 17 de septiembre de 1845, donde las tropas dominicanas defendieron con valentía la soberanía nacional.

La historia independentista de la República Dominicana tiene en la región fronteriza uno de sus escenarios de mayor valor estratégico y militar. Cada 17 de septiembre, el país recuerda el combate librado en 1845 en los territorios que hoy comprenden las provincias de Elías Piña y San Juan: la memorable Batalla de La Estrelleta.

En aquella gesta heroica, las tropas dominicanas demostraron un inquebrantable espíritu de defensa, logrando una victoria decisiva frente al ejército haitiano para consolidar la soberanía de la nación tras la proclamación de la Independencia Nacional.

Claves de la histórica confrontación

Liderazgo militar estratégico: El combate estuvo comandado por el general José Joaquín Puello , quien contó con el valioso respaldo táctico del Ejército del Sur dirigido por el insigne general Antonio Duvergé .

El combate estuvo comandado por el general , quien contó con el valioso respaldo táctico del Ejército del Sur dirigido por el insigne general . Defensa del territorio: La victoria en La Estrelleta frustró las pretensiones de invasión y reafirmó la determinación del pueblo dominicano de mantener su libertad e independencia a toda costa.

La victoria en La Estrelleta frustró las pretensiones de invasión y reafirmó la determinación del pueblo dominicano de mantener su libertad e independencia a toda costa. Legado histórico: Esta batalla ocupa un lugar de honor en los anales patrios, recordando el sacrificio y la valentía de los héroes que consolidaron los cimientos de la República.

Una fecha solemne para honrar la memoria de quienes defendieron el suelo patrio y mantener vivo el compromiso con la soberanía nacional.