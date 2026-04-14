Banco LAFISE consolida su transformación en el país con crecimiento y especialización de sus bancas

Presentó sus resultados de gestión correspondientes al año 2025, destacando un crecimiento del 81% en sus utilidades netas, las cuales ascendieron a RD$130 millones.

SANTO DOMINGO. – Estos resultados reflejan una profunda transformación organizacional, basada en la especialización de sus unidades de negocio y un salto tecnológico que fortalece su propuesta de valor en el mercado dominicano.

Durante la presentación, el gerente general de la entidad, Brian Paniagua, destacó que el desempeño del banco responde a decisiones estratégicas claras y a una ejecución enfocada en resultados sostenibles.

“Durante el 2025 evolucionamos nuestra estructura para responder con mayor agilidad. Diversificamos los negocios personales y corporativos, permitiéndonos un enfoque especializado que se tradujo en resultados sólidos y consistentes”, expresó.

En ese sentido, señaló que el banco alcanzó un incremento de 40% en el margen bruto, reflejando una mejora en la eficiencia y en la generación de ingresos.

Asimismo, destacó que la cartera de crédito alcanzó un balance de RD$10,613 millones, con un crecimiento de RD$794 millones, equivalente a un 8%, evidenciando la capacidad del banco de seguir expandiendo su negocio de forma sostenible.

Paniagua explicó que esta evolución ha estado acompañada de un nuevo enfoque estratégico en los segmentos de negocios personales y PYMES, fortaleciendo la capacidad del banco de ofrecer soluciones más ágiles, especializadas y adaptadas a las necesidades de cada tipo de cliente.

Señaló además que uno de los hitos fundamentales de este proceso fue el lanzamiento de LAFISE Digital, una plataforma que marca un antes y un después en la forma en que el banco se relaciona con sus clientes, impulsando una experiencia más ágil, accesible y cercana.

Indicó que esta evolución tecnológica ha ido de la mano con una expansión física estratégica, con la apertura de nuevas sucursales en San Isidro y Punta Cana, ampliando la presencia del banco en zonas de alto dinamismo económico.

La rueda de prensa contó también con la participación de los vicepresidentes Juan Vicente (Banca Corporativa y Empresas), Claudia Espinal (Banca Persona y PYME) y Franklyn Escalona (Tesorería), quienes acompañaron este encuentro como parte del liderazgo ejecutivo del banco y de la consolidación de esta nueva etapa de especialización.

De cara al 2026, Banco Múltiple LAFISE reafirma su compromiso de continuar construyendo una banca moderna, accesible y eficiente, consolidando a la República Dominicana como un mercado clave dentro de la estrategia regional del Grupo LAFISE.

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Sobre Banco Múltiple LAFISE

Banco Múltiple LAFISE es una institución financiera líder en la región, con más de una década de presencia en el mercado dominicano. Forma parte del Grupo LAFISE, un holding empresarial moderno y diversificado, con presencia en 12 países.

Fundado en 1985, Grupo LAFISE se distingue por ofrecer soluciones financieras sin fronteras, que incluyen banca, puestos de bolsa, banca de inversión, seguros, agroexportación, almacenes de depósito, inversiones y administración de fondos de capital de riesgo.

Con operaciones en Centroamérica, Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, España y República Dominicana, el Grupo cuenta con más de 200 oficinas y más de 7,000 colaboradores, reafirmando su compromiso con el dinamismo y la integración de los mercados globales.