¡Atención fanático! El Round Robin se inicia este sábado

Santo Domingo.– Tras una ronda regular que se disputó del 15 de octubre al 23 de diciembre de 2025, la temporada entra ahora en su fase más tradicional y apasionante: el todos contra todos.

El Round Robin de la temporada 2025-2026 iniciará este sábado 27 de diciembre con una doble cartelera que marca el inicio de la recta decisiva del campeonato.

En la jornada inaugural, los Leones del Escogido se enfrentarán a las Águilas Cibaeñas a las 5:00 de la tarde, mientras que los Gigantes del Cibao se verán ante los Toros del Este a las 7:30 de la noche.

Refuerzos

De cara a esta etapa crucial, los equipos se reforzaron mediante el Draft de Reingreso, incorporando piezas fundamentales para fortalecer sus plantillas:

Águilas Cibaeñas apostaron por el pitcheo y la defensa con nombres como Cristian Adames , Misael Taveras, Yunior Marte y Andrew Pérez, además de los jardineros Óscar de la Cruz y Carlos Belén.

apostaron por el pitcheo y la defensa con nombres como , Misael Taveras, Yunior Marte y Andrew Pérez, además de los jardineros Óscar de la Cruz y Carlos Belén. Toros del Este sumaron profundidad en el montículo con J.C. Mejía , Anderson Severino, Enyel de los Santos y Sergio Alcántara, junto a los jugadores de posición Enny Romero y Jhan Mariñez.

sumaron profundidad en el montículo con , Anderson Severino, Enyel de los Santos y Sergio Alcántara, junto a los jugadores de posición y Jhan Mariñez. Gigantes del Cibao reforzaron su roster con brazos experimentados como Francisco Mejía , Gustavo Núñez y Ofreidy Gómez, además de los bateadores Luis Frías , Ismael Munguía y Neftalí Feliz.

reforzaron su roster con brazos experimentados como , Gustavo Núñez y Ofreidy Gómez, además de los bateadores , Ismael Munguía y Neftalí Feliz. Leones del Escogido incorporaron talento balanceado con Patrick Weigel, Jeffry Yan, Radhamés Liz, Raimel Tapia, Jorge Mateo y Michael de la Cruz, buscando profundidad tanto ofensiva como defensiva.

Calendario round robin

El calendario del Round Robin será intenso y competitivo, incluso en medio de las festividades navideñas. No obstante, la liga estableció días de descanso como el 31 de diciembre, 1 de enero, así como el 6 y 12 de enero, pausas estratégicas para la recuperación de los equipos.

La ronda semifinal concluirá el sábado 17 de enero, fecha en la que se definirán los dos conjuntos que avanzarán a la Serie Final.

Camino a la Serie del Caribe 2026

El equipo ganador representará a la República Dominicana en la Serie del Caribe 2026, que se celebrará en Guadalajara, México.

La temporada cuenta con BanReservas como patrocinador principal y se juega en homenaje al inmortal del Salón de la Fama, Juan Marichal, en reconocimiento a su invaluable legado al béisbol dominicano y mundial.