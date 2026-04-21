¡Atención! El COE mantiene 9 provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene en total 9 provincia en alerta, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen que predominarán condiciones de buen tiempo en gran parte del país
El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene 1 provincia en alerta amarilla y 8 en verde, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen que predominarán condiciones de buen tiempo en gran parte del país, producto del reducido contenido de humedad, por lo cual estará observándose un cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.
Sin embargo, ocurrirán algunos aguaceros locales con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento, sobre poblados de la Cordillera Central y la zona fronteriza.
En alerta amarilla:
Puerto Plata
En alerta verde:
Monseñor Nouel
Monte Plata
Duarte (en especial el Bajo Yuna)
Dajabòn
San Juan
Elías Piña
La Vega
San José de Ocoa
En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.