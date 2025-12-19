Arquitecto de la Paz: El premio que nadie conocía, hasta que Maduro lo ganó

Este galardón no tiene antecedentes ni trayectoria previa: fue creado para esa ocasión específica y no forma parte de un circuito de premios reconocidos.

Nicolás Maduro fue distinguido con el llamado “Premio Arquitecto de la Paz”, otorgado por la Sociedad Bolivariana de Venezuela en un acto celebrado el 17 de diciembre de 2025, con motivo de los 195 años del fallecimiento de Simón Bolívar.

El reconocimiento, acompañado de una estola y un diploma simbólico, fue presentado como un homenaje a la labor de Maduro en la “construcción y preservación de la paz” en Venezuela y América Latina, según la visión oficialista.

Sin embargo, este galardón no tiene antecedentes ni trayectoria previa: fue creado para esa ocasión específica y no forma parte de un circuito de premios reconocidos. Su aparición coincidió con la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora María Corina Machado en Oslo, lo que generó comparaciones inmediatas y controversia en el debate político venezolano.

El reconocimiento, acompañado de una estola y un diploma simbólico

Durante la ceremonia, Maduro agradeció la distinción y afirmó que la paz es su “puerto y su gloria”, reiterando que seguirá trabajando por ella. También aprovechó para lanzar críticas contra Estados Unidos, aludiendo a presiones e “imperialismo” en la región.

El “Premio Arquitecto de la Paz” se suma a la narrativa oficialista, pero su carácter simbólico y reciente creación lo convierten en un punto de debate sobre la legitimidad de los reconocimientos en la arena política venezolana.