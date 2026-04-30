Ángel Lockward y su postura sobre la justicia en el Caso Jet Set

El reconocido abogado Ángel Lockward ha roto el silencio para abordar uno de los temas legales más comentados del momento: el Caso Jet Set.

En unas recientes y contundentes declaraciones, Lockward habló claro sobre los avances de la justicia en este proceso, haciendo hincapié en lo que él define como una evidente «desesperación pública» por parte de algunos sectores. Conoce en este artículo todos los detalles de su postura, las verdaderas implicaciones de sus palabras y qué impacto podrían tener en el curso de esta mediática investigación.

El caso se encuentra finalizando la etapa preliminar para dar paso al juicio de fondo. Lockward comenta que, aunque la audiencia se ha extendido, es necesario escuchar tanto a los querellantes como a las defensas para asegurar un debido proceso.

Menciona la importancia del testimonio de Gregory, descrito como contundente y creíble. El abogado explica que, aunque no es lo usual escuchar testigos en la fase preliminar, no es ilegal si el juez considera que aporta al esclarecimiento de los hechos.

Lockward enfatiza que la justicia debe basarse en hechos tangibles y sustentables, no en la presión mediática. Señala que los jueces actuales trabajan bajo una gran presión del Ministerio Público y de la opinión pública, lo que dificulta su labor.

Se aclara que el hecho de que algunos afectados hayan decidido desistir de la querella no implica la inocencia de los acusados. A menudo, esto ocurre por el desgaste emocional, el dolor prolongado o factores personales de las familias involucradas.

El abogado sostiene que el culpable principal de la tragedia reside en el Estado y la alcaldía, instando a que se avance en la jurisdicción contenciosa correspondiente.