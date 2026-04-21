El Dr. Fiallo, comentarista legal en el programa El Show del Mediodía, utilizó el término «delito de muchedumbre» para analizar la responsabilidad penal de los involucrados en este linchamiento.

Todo comenzó tras un roce o accidente de tránsito entre el camión que conducía Abreu y un motorista. Esto desató una persecución por parte de varios motoconchistas.

El chofer intentó refugiarse en el Palacio de Justicia de Santiago, pero fue alcanzado por la multitud de motoristas antes de poder estar a salvo. Allí recibió varias estocadas y golpes que finalmente le causaron la muerte en un hospital.

Hay 7 motoristas detenidos bajo cargos de asociación de malhechores y homicidio. La policía aún busca activamente a Jhovanny de Jesús Metz Cruz (alias «Macho»), señalado como el autor material que propinó las puñaladas.

El Dr. Fiallo sugiere que, al tratarse de un ataque en grupo contra una persona indefensa que buscaba auxilio judicial, la calificación penal debe ser severa para sentar un precedente contra la justicia por mano propia.