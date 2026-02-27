Análisis 360 de la Rendición de cuentas 2026

En el Show del Mediodía entre varios panelistashablan sobre la inminente rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en el Congreso Nacional.

Los participantes son Celiné Méndez, diputada por la Fuerza del Pueblo; Antonio Ciriaco, economista; Daniel Pou, politólogo; Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana; y Dío Astacio, alcalde de Santo Domingo Este. Cada uno expone su perspectiva sobre los logros y desafíos del gobierno.

Celiné Méndez expresa su escepticismo, afirmando que el discurso del presidente solo presentará «cosas que se quedarán escritas en un papel», ya que no se han resuelto problemas fundamentales como la educación, salud, seguridad o transporte.

Dío Astacio defiende la gestión del presidente, destacando la construcción de más kilómetros de transporte colectivo (metro y teleférico) en cinco años que en las dos décadas anteriores. También subraya la estabilidad económica del país y la reducción de la tasa de homicidios a ocho por cada 100,000 habitantes, lo que considera un logro en seguridad.

