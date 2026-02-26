Más Contenido

    Alerta «Zona Norte en Emergencia tras fuertes lluvias e inundaciones»

    Al menos tres edificios colapsaron y más de 220 viviendas fueron afectadas, con proyecciones de hasta 1700 a 2000 viviendas con posibles daños

    Graves inundaciones en la zona norte de República Dominicana, específicamente en las provincias de Espaillat y Puerto Plata, debido a las fuertes lluvias.

    Al menos tres edificios colapsaron y más de 220 viviendas fueron afectadas, con proyecciones de hasta 1700 a 2000 viviendas con posibles daños.

    En Gaspar Hernández, el río Jova arrasó con viviendas, negocios y parte de la infraestructura vial, incluyendo un puente. Villa Magante y Veragua también se vieron afectadas.

    Hasta el momento, el COE mantiene doce provincias en alerta.

    Espaillat, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata se encuentran en alerta roja.

    Santiago, Hermanas Mirabal, Montecristi, Samaná y La Vega están en alerta amarilla, mientras que Santiago Rodríguez, Valverde, Monseñor Noel y Duarte están en alerta verde.

    Se anticipan grandes pérdidas en la agricultura, lo que requerirá una intervención del Ministro de Agricultura para compensar los daños.

