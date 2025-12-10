¡Alerta! “El Mundo se complica” El Tablero Mundial con Iván Ernesto Gatón

El programa “Mckinney” presentó una nueva edición titulada “¡Alerta! El Mundo se complica”, donde Pablo McKinney conversó con Iván Ernesto Gatón, experto en relaciones internacionales.

En esta entrevista, Gatón analiza el tablero mundial actual, marcado por tensiones entre Estados Unidos, Rusia, China y Europa, y advierte sobre el debilitamiento de las instituciones multilaterales y el retroceso de los valores democráticos.

El académico dominicano sostiene que vivimos un cambio de época, donde las grandes potencias ya no disimulan sus intereses y los países pequeños quedan atrapados en zonas de influencia que limitan su soberanía. Además, alerta sobre el riesgo de nuevas prácticas terroristas derivadas de la desesperanza y la falta de salidas institucionales.