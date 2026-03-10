Se advierte que si los precios del petróleo siguen subiendo, el presupuesto destinado a subsidios podría agotarse rápidamente, presionando las finanzas públicas

En el programa Hoy Mismo analiza el impacto de las tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos en los precios del petróleo y la economía de la República Dominicana.

Ante el aumento del crudo, se discute cómo el gobierno dominicano ha mantenido congelados los precios de los combustibles mediante subsidios desde el inicio del conflicto en Ucrania, destinando millones de pesos semanales para evitar que el alza llegue al consumidor final.

Se mencionan proyecciones sobre la intervención de Donald Trump para intentar mediar o controlar el estrecho de Ormuz, y cómo la complejidad religiosa y política de Irán hace que este conflicto sea más complejo que otros escenarios.