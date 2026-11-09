¡Alerta! ¿Cierre crítico por combustible?

El gobierno está preocupado, ante un cierre de año 2026 complejo, marcado principalmente por la presión en los precios de los combustibles
El video analiza la preocupación del gobierno dominicano ante un cierre de año 2026 complejo, marcado principalmente por la presión en los precios de los combustibles.
- Contexto económico internacional: Factores como la guerra entre Rusia y Ucrania, los conflictos relacionados con Irán y las dificultades en el transporte de energía y petróleo están impactando los precios locales.
- Impacto en los subsidios: El gobierno advierte que no puede mantener indefinidamente los subsidios a los combustibles y a la electricidad, lo cual genera incertidumbre sobre cómo la población asumirá los costos reales del mercado.
- Cierre de año y pesimismo: Se menciona que este panorama inflacionario genera preocupación y pesimismo en la población, algo que el gobierno busca gestionar para evitar un impacto negativo antes de iniciar el periodo previo a las elecciones de 2028.
- Estrategia de comunicación: Se destaca la importancia de que el gobierno cree conciencia y explique estas medidas de forma gradual para evitar sorpresas bruscas a los ciudadanos.