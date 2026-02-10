¡Alerta! Canciller Roberto Álvarez explica situación con Haití y Venezuela

La República Dominicana abrirá un consulado en Venezuela para atender a los 15,000 a 20,000 dominicanos allí, y a los 125,000 a 130,000 venezolanos en República Dominicana

Roberto Álvarez, Canciller de la República Dominicana explica que el país decidió no intervenir directamente en la elección de autoridades de facto en Haití, limitándose a apoyar el proceso y publicar un comunicado. Se mantiene una comunicación normal con el gobierno haitiano, siendo el Ministro de Relaciones Exteriores y el Primer Ministro Alix Didier Fils-Aimé los principales interlocutores.

Por otro lado, dijo que la República Dominicana abrirá un consulado en Venezuela para atender a los 15,000 a 20,000 dominicanos allí, y a los 125,000 a 130,000 venezolanos en República Dominicana que deben viajar a Bogotá para obtener visas. La reapertura de la embajada se evaluará según la evolución de la situación en Venezuela.