¡Alerta! Aumentan casos de Cáncer de Colon en edades más tempranas

En la entrevista de Jatnna Tavárez al Dr. Norberto Rojas Mercedes, gastroenterólogo, aborda dos temas principales el legado médico en la República Dominicana y la prevención y aumento del Cáncer de Colon

El Dr. Norberto Rojas Mercedes, gastroenterólogo, aborda dos temas principales:

1. Legado médico en la República Dominicana: El doctor explica su labor de resaltar a figuras históricas de la medicina dominicana, destacando especialmente al Dr. Antonio Seiter. Se menciona su impacto como pionero de la «medicina social» en el país, su dedicación al paciente y el reconocimiento póstumo que recibió.

2. Prevención y aumento del Cáncer de Colon: El Dr. Rojas analiza por qué este cáncer está apareciendo en edades más tempranas: