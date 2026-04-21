¡Alerta! Aumentan casos de Cáncer de Colon en edades más tempranas

En la entrevista de Jatnna Tavárez al Dr. Norberto Rojas Mercedes, gastroenterólogo, aborda dos temas principales el legado médico en la República Dominicana y la prevención y aumento del Cáncer de Colon
El Dr. Norberto Rojas Mercedes, gastroenterólogo, aborda dos temas principales:
1. Legado médico en la República Dominicana: El doctor explica su labor de resaltar a figuras históricas de la medicina dominicana, destacando especialmente al Dr. Antonio Seiter. Se menciona su impacto como pionero de la «medicina social» en el país, su dedicación al paciente y el reconocimiento póstumo que recibió.
2. Prevención y aumento del Cáncer de Colon: El Dr. Rojas analiza por qué este cáncer está apareciendo en edades más tempranas:
- Factores de riesgo: Se atribuye al estilo de vida actual, incluyendo el sedentarismo, la obesidad, el alto consumo de ultraprocesados y bebidas azucaradas.
- Prevención: Es uno de los cánceres más prevenibles. Recomienda realizar la primera colonoscopía a los 45 años para personas sin antecedentes.
- Detección temprana: Explica que el cáncer surge a partir de pólipos (verrugas) que tardan entre 8 y 10 años en malignizarse, por lo que extirparlos a tiempo corta el paso a la enfermedad.
- Síntomas: Advierte que en etapas iniciales no suele haber síntomas, por lo que no se debe esperar a tener molestias (como sangrados o cambios intestinales) para acudir al especialista.