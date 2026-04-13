Aguaceros intermitentes debido al fortalecimiento de la vaguada

En la costa atlántica, recomendamos a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con mucha precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro

Hoy lunes, se prevén incrementos de la inestabilidad sobre nuestro territorio debido al fortalecimiento de la vaguada, que junto al viento moderado del noreste inducirán nublados desde horas de la madrugada con aguaceros intermitentes muy fuertes en ocasiones, tronadas, ráfagas de viento fuertes y posibles granizadas, hacia localidades del litoral costero Atlántico, el valle del Cibao, el noreste, llanura oriental, así como, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Tales como: Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Santiago, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, El Seibo, Hato Mayor, Barahona, Independencia, San Juan, San Cristóbal, Monte Plata, La Altagracia, La Romana, Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat y Hermanas Mirabal.

En la costa atlántica, recomendamos a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con mucha precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a condiciones de oleaje anormal. Así también, frecuentes episodios de visibilidad reducida por fuertes lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento muy fuertes en ocasiones.

NIVELES DE ALERTA Y AVISOS METEOROLÓGICOS ALERTA AVISOS DESCONTINUADAS San Pedro de Macorís San Juan La Vega Elias Piña Duarte Dajabón Santiago Puerto Plata La Romana Santiago Rodríguez Monseñor Nouel La Altagracia Monte Cristi Espaillat Valverde San José de Ocoa Hermanas Mirabal Monte Plata Sánchez Ramírez María Trinidad Sánchez Baoruco Independencia Santo Domingo San Cristóbal Hato Mayor Samaná El Seibo Total: 7 Total: 20

El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET, modifica los niveles de AVISOS y ALERTAS meteorológicos, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas, ráfagas de viento, frecuentes tormentas eléctricas y posibles deslizamientos de tierra, ver tabla:

Distrito Nacional: nublados en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: nublados en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: aumentos nubosos después del mediodía con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Temperaturas minimas entre 22 °C y 23°C, y las máximas entre 31°C y 33°C.