Adopae lamenta muerte de Carlos Batista Matos

El gremio destaca su legado en el periodismo cultural y su aporte al arte dominicano tras el fallecimiento del comunicador en Santo Domingo

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) lamenta profundamente el fallecimiento del veterano periodista, escritor y comunicador Carlos Batista Matos, ocurrido este lunes en Santo Domingo.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por sus familiares, Batista Matos fue encontrado sin vida en su apartamento del sector El Vergel, en el Distrito Nacional, donde residía. La noticia fue confirmada por su hija menor.

Nacido el 30 de diciembre de 1952 en Vicente Noble, provincia Barahona, Carlos Batista Matos desarrolló una trayectoria ejemplar, marcada por su firme compromiso con la difusión del arte popular y el fortalecimiento de la identidad cultural dominicana.

A lo largo de su vida profesional, transitó por importantes espacios de la comunicación, consolidándose como una de las voces más respetadas en el ámbito del espectáculo. Al momento de su fallecimiento, producía y conducía el programa “Con los Famosos”, transmitido por Color Visión, canal 9.

Fue editor de la revista La Tarde Alegre y de la sección de espectáculos del desaparecido vespertino Última Hora, desde donde impulsó el análisis crítico y la promoción de figuras del entretenimiento.

Asimismo, presidió la Fundación Bulevar de las Estrellas, Inc., institución dedicada a reconocer a destacadas personalidades del arte y la cultura nacional, dejando un legado institucional de alto valor para el país.

Como autor, aportó importantes obras centradas en el estudio del merengue y otras expresiones de la música popular, contribuyendo a documentar una parte esencial del patrimonio intangible dominicano. Su enfoque trascendió lo periodístico, incorporando una visión sociológica que permitió comprender la música como reflejo de los procesos sociales.

En el ámbito público, se desempeñó como embajador adscrito a la Cancillería en el año 2005, desde donde también promovió la cultura dominicana en escenarios internacionales.

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) destaca que su partida representa una pérdida irreparable para la comunidad periodística y cultural del país. Su legado permanecerá como referencia para las presentes y futuras generaciones.

Adopae extiende sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y colegas, al tiempo que honra la memoria de un profesional cuya vida estuvo dedicada al servicio de la cultura dominicana.