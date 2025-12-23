Academia MC Deportes premia a jugadoras en torneo voleibol navideño 2025 en Santo Domingo

La Academia MC Deportes reconoció a las jugadoras más sobresalientes en categorías U10, U12, U14 y juvenil durante su evento anual.

Por Noticias SIN

Santo Domingo – La Academia MC DEPORTES, del sector Caballona, premió a las jugadoras más sobresalientes de su Torneo de Voleibol Navideño 2025, destacando el esfuerzo, entrega, compromiso y pasión de las atletas, en el marco de la celebración de su tradicional almuerzo de fin de año.

El encuentro, que se llevó a cabo en un ambiente de gran alegría y camaradería, reunió a los padres de las jugadoras, así como a otros familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva, ubicada en Santo Domingo Oeste.

Las jugadoras más destacadas del torneo en cada categoría fueron: Kaideli Michell, Daicha Ortiz, Yulianny Tavárez y Esther Núñez en Mini Benjamín U10. Mientras que Elaine Martínez, Lurdelis Moreno, Meily Cruz y Tiffany Feliz brillaron en Minivolei U12.



Asimismo, en la categoría infantil U14 destacaron: Génesis Moya, Wisnaily José y Nathaly Abreu. Finalmente, en juvenil las jugadoras más sobresalientes fueron: Estani Moreno, Ismairy Plata y Jessica Garabito.

La premiación estuvo llena de emoción y alegría cuando las atletas recibieron sus medallas y reconocimientos con orgullo y satisfacción.

«Estamos emocionados de celebrar el éxito de nuestras jóvenes atletas y de compartir este momento especial con nuestra comunidad», expresó Malaquías Cruz, presidente de la Academia MC Deportes. «Queremos agradecer a Dios por la bendición de seguir aportando de forma positiva y a todos los que han apoyado nuestro proyecto», añadió.

La Academia MC DEPORTES, de Caballona, es una de las instituciones más destacadas en la formación de jóvenes talentos deportivos de la zona en expansión de Manoguayabo.