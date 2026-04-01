Abril bailable en Lungomare con Peña Suazo y Pablito Martínez

La agenda se inicia el viernes 10 de abril con la presentación de Pablito Martínez junto a La Orquesta de Los Clásicos, a partir de las 9:00 de la noche. El evento será gratuito (no cover), aunque se establecerá un consumo mínimo de RD$1,000 por persona.

Por Severo Rivera

Santo Domingo.– El centro de entretenimiento Lungomare prepara una cartelera especial para abril con presentaciones de merengue en vivo, encabezadas por José Peña Suazo y la Banda Gorda y el también merenguero Pablito Martínez, como parte de su apuesta por el talento dominicano.

La agenda se inicia el viernes 10 de abril con la presentación de Pablito Martínez junto a La Orquesta de Los Clásicos, a partir de las 9:00 de la noche. El evento será gratuito (no cover), aunque se establecerá un consumo mínimo de RD$1,000 por persona.

Martínez es reconocido por su trayectoria dentro del merengue tradicional, con participaciones en importantes orquestas y una carrera que lo mantiene activo en escenarios locales.

Para las secretarias

La producción artística del empresario Raphy D’Oleo continuará el viernes 24 de abril con José Peña Suazo y la Banda Gorda, quien encabezará una fiesta especial por el Día de las Secretarias.

Para este evento, las entradas estarán disponibles en dos categorías: VIP a RD$2,500 y general a RD$1,500. Los organizadores informaron que los interesados deben reservar previamente seleccionando su ubicación y confirmar disponibilidad antes de realizar cualquier pago.

Las reservaciones se gestionan vía WhatsApp al (849) 207-7360, mientras que para más información está disponible el teléfono (809) 682-3009.

El establecimiento continúa su apuesta al talento dominicano en un ambiente seguro, consolidándose como uno de los espacios activos para la música en vivo en la capital durante este mes.