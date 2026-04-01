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    Abril bailable en Lungomare con Peña Suazo y Pablito Martínez

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    La agenda se inicia el viernes 10 de abril con la presentación de Pablito Martínez junto a La Orquesta de Los Clásicos, a partir de las 9:00 de la noche. El evento será gratuito (no cover), aunque se establecerá un consumo mínimo de RD$1,000 por persona.

    Por Severo Rivera

    Santo Domingo.– El centro de entretenimiento Lungomare prepara una cartelera especial para abril con presentaciones de merengue en vivo, encabezadas por José Peña Suazo y la Banda Gorda y el también merenguero Pablito Martínez, como parte de su apuesta por el talento dominicano.

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    La agenda se inicia el viernes 10 de abril con la presentación de Pablito Martínez junto a La Orquesta de Los Clásicos, a partir de las 9:00 de la noche. El evento será gratuito (no cover), aunque se establecerá un consumo mínimo de RD$1,000 por persona.

    Martínez es reconocido por su trayectoria dentro del merengue tradicional, con participaciones en importantes orquestas y una carrera que lo mantiene activo en escenarios locales.

    Para las secretarias

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    La producción artística del empresario Raphy D’Oleo continuará el viernes 24 de abril con José Peña Suazo y la Banda Gorda, quien encabezará una fiesta especial por el Día de las Secretarias.

    Para este evento, las entradas estarán disponibles en dos categorías: VIP a RD$2,500 y general a RD$1,500. Los organizadores informaron que los interesados deben reservar previamente seleccionando su ubicación y confirmar disponibilidad antes de realizar cualquier pago.

    Las reservaciones se gestionan vía WhatsApp al (849) 207-7360, mientras que para más información está disponible el teléfono (809) 682-3009.

    pablito 4

    El establecimiento continúa su apuesta al talento dominicano en un ambiente seguro, consolidándose como uno de los espacios activos para la música en vivo en la capital durante este mes.

    La agenda se inicia el viernes 10 de abril con la presentación de Pablito Martínez junto a La Orquesta de Los Clásicos, a partir de las 9:00 de la noche. El evento será gratuito (no cover), aunque se establecerá un consumo mínimo de RD$1,000 por persona.

    Por Severo Rivera

    Santo Domingo.– El centro de entretenimiento Lungomare prepara una cartelera especial para abril con presentaciones de merengue en vivo, encabezadas por José Peña Suazo y la Banda Gorda y el también merenguero Pablito Martínez, como parte de su apuesta por el talento dominicano.

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    La agenda se inicia el viernes 10 de abril con la presentación de Pablito Martínez junto a La Orquesta de Los Clásicos, a partir de las 9:00 de la noche. El evento será gratuito (no cover), aunque se establecerá un consumo mínimo de RD$1,000 por persona.

    Martínez es reconocido por su trayectoria dentro del merengue tradicional, con participaciones en importantes orquestas y una carrera que lo mantiene activo en escenarios locales.

    Para las secretarias

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    La producción artística del empresario Raphy D’Oleo continuará el viernes 24 de abril con José Peña Suazo y la Banda Gorda, quien encabezará una fiesta especial por el Día de las Secretarias.

    Para este evento, las entradas estarán disponibles en dos categorías: VIP a RD$2,500 y general a RD$1,500. Los organizadores informaron que los interesados deben reservar previamente seleccionando su ubicación y confirmar disponibilidad antes de realizar cualquier pago.

    Las reservaciones se gestionan vía WhatsApp al (849) 207-7360, mientras que para más información está disponible el teléfono (809) 682-3009.

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    El establecimiento continúa su apuesta al talento dominicano en un ambiente seguro, consolidándose como uno de los espacios activos para la música en vivo en la capital durante este mes.

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