    Abinader remueve la mata «Sustituye a Franklin García Fermín por Rafael Santos Badía»

    Rafael Santos Badía, anteriormente director del Infotep, asumió el cargo de Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

    La sustitución fue inesperada, ya que Franklin García Fermín se mostró muy motivado en el programa anunciando un programa de becas poco antes del decreto.

    Se discute la oposición de Franklin García Fermín a la fusión del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. La ADP (sindicato de maestros) se opone radicalmente a esta fusión y ha anunciado huelgas.

