Aaron Sánchez es elegido Lanzador del Año del campeonato 2025-2026 de LIDOM

Por Noticias SIN

Santo Domingo.– El derecho Aaron Sánchez, de los Toros del Este, fue elegido Lanzador del Año del campeonato 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), tras dominar ampliamente la votación realizada por un jurado nacional de comunicadores especializados.

Sánchez obtuvo 58 de 69 votos posibles para el primer lugar, dentro del sistema de valoración ponderada utilizado por la liga, que asigna siete puntos al primer lugar, cuatro al segundo, tres al tercero, dos al cuarto y uno al quinto.

El lanzador encabezó la votación con 441 puntos, producto de 58 votos de primer lugar, cinco de segundo y cinco de tercero, superando con holgura a Óscar De La Cruz, de las Estrellas Orientales, quien acumuló 185 puntos, y a J.C. Mejía, de los Tigres del Licey, con 165. Completaron el grupo de finalistas Joe Corbett (Toros del Este), Patrick Weigel (Estrellas Orientales) y Grant Gavin (Leones del Escogido).



El veterano lanzador de 33 años tuvo una actuación sobresaliente a lo largo del torneo, consolidándose como el brazo más dominante del certamen. En ocho aperturas, trabajó 46 entradas y un tercio, permitiendo apenas ocho carreras limpias, con 35 imparables, 34 ponches y nueve boletos.

Su desempeño se tradujo en un récord de 4-2, una impresionante efectividad de 1.55 y un WHIP de 0.95, liderando la liga en ambas categorías y limitando a la oposición a un promedio ofensivo de .208.

La consistencia, dominio y capacidad de Sánchez para controlar los partidos fueron factores determinantes para recibir el respaldo mayoritario del jurado, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del campeonato dedicado a don Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

El panel evaluador estuvo compuesto por 69 miembros, incluyendo comunicadores sin vínculos laborales, profesionales ni comerciales con las seis franquicias participantes, miembros de las direcciones de prensa y cadenas de transmisión de los equipos, cronistas dominicanos radicados en Estados Unidos.

También, comunicadores internacionales establecidos en el país y representantes de provincias sin organizaciones de béisbol profesional, garantizando así un proceso equitativo y representativo a nivel nacional.