5 cosas que no puedes dejar de hacer al viajer a la República Dominicana

La República Dominicana no solo se recorre, se vive. Entre playas de postal, ritmos que se sienten en la piel y sabores que conquistan el alma, este país es un cofre de experiencias que no puedes dejar pasar. Si quieres conocerla de verdad, aquí tienes cinco básicos que te abrirán la puerta a su corazón.

Bailar merengue y bachata… aunque sea con dos pies izquierdos

No importa si eres experto o principiante: en RD, la música es un idioma universal. El merengue y la bachata no solo se escuchan, se respiran. Basta con caminar por el Malecón de Santo Domingo o entrar a una fiesta popular para que el cuerpo se mueva solo.

Probar un buen mangú con los tres golpes

Desayunar como un dominicano es un ritual de felicidad: puré de plátano verde, queso frito, salami y huevo. Acompáñalo con un café fuerte y prepárate para un día lleno de energía.

Perderse en sus playas y rincones naturales

Desde la arena blanca de Playa Rincón en Samaná hasta las aguas turquesa de Bahía de las Águilas, cada playa es una postal viva. Y si quieres algo distinto, sube a la montaña y descubre Jarabacoa o Constanza, donde el Caribe se viste de pinos y neblina.

Vivir una fiesta patronal o carnaval

Aquí la alegría se celebra en grande: trajes coloridos, música en vivo, comida típica y un pueblo entero bailando en la calle. El Carnaval de La Vega o las fiestas de San Juan son pura energía y tradición.

Conversar con su gente

El alma dominicana está en su gente: cálida, ingeniosa y siempre lista para compartir una historia o ayudarte a encontrar el mejor lugar para comer. Una charla en un colmado puede convertirse en el mejor recuerdo de tu viaje.

Conocer la República Dominicana es dejarse llevar por su ritmo, su sabor y su gente. Estos cinco básicos son solo el comienzo: lo demás lo descubrirás con cada paso, cada sonrisa y cada sorbo de jugo de chinola bajo el sol caribeño.

Porque aquí, más que visitar un país, te sumerges en una forma de vivir.