2 apagones en menos de 4 meses: ¿Qué pasa con el sistema eléctrico en el país?

Se destaca la preocupación por la ocurrencia de dos apagones generales en tan poco tiempo, después de aproximadamente diez años sin experimentar un evento de esta magnitud

Dos apagones generales ocurridos en la República Dominicana en menos de cuatro meses y Joel Santos, Ministro de Energía y Minas, informó que la falla inicial fue provocada por un «disparo de la línea 138 de Palamara-Villa Duarte». Sin embargo, se enfatizó que las causas técnicas requerirían una investigación más profunda.

Se destaca la preocupación por la ocurrencia de dos apagones generales en tan poco tiempo, después de aproximadamente diez años sin experimentar un evento de esta magnitud.