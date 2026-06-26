Wilfrido Vargas llama a los artistas a unirse en ayuda de Venezuela tras devastadores terremotos

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el reconocido artista expresó su profunda consternación por la tragedia que vive el pueblo venezolano y recordó el respaldo que históricamente esa nación ha brindado a los artistas

Santo Domingo. El merenguero dominicano Wilfrido Vargas hizo un emotivo llamado a la clase artística, al empresariado, al pueblo dominicano y latinoamericano para que se unan en una jornada de solidaridad en favor de miles de familias afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio.

“Los venezolanos han sido durante décadas un pueblo generoso con nuestro arte, nuestra música y nuestros artistas. Nos abrieron sus puertas, nos brindaron cariño, apoyo y oportunidades. Hoy nos toca a nosotros tenderle las manos”, manifestó el intérprete.

Vargas exhortó a sus colegas artistas, comunicadores, empresarios y ciudadanos a sumarse a una campaña de recolección de ayuda humanitaria que incluya alimentos enlatados, agua potable, frazadas, colchones, medicamentos básicos y artículos de higiene personal.

El creador de éxitos musicales que han marcado generaciones destacó que este es un momento para dejar de lado las diferencias y actuar con sensibilidad y compromiso humano. “Este no es momento de diferencias. Es momento de humanidad. Es momento de demostrar que el Caribe es una sola familia y que cuando uno de nuestros pueblos sufre, todos acudimos a tender la mano”, expresó.

Finalmente, Wilfrido Vargas envió un mensaje de esperanza y acompañamiento al pueblo venezolano: “Venezuela, no están solos. La República Dominicana está con ustedes”.

La iniciativa busca movilizar a diversos sectores de la sociedad dominicana para reunir insumos de primera necesidad que contribuyan a aliviar la situación de emergencia que enfrenta miles de damnificados tras los movimientos sísmicos y sus posteriores réplicas.