«Veo un futuro difuso en RD» Julio Hazin Risk

Se cuestiona cuál será el verdadero legado del presidente Luis Abinader, mencionando temas como la lucha contra la corrupción y el Ministerio Público Independiente

Jatnna Tavárez entrevista al médico, comunicador y empresario Julio Hazin Risk quien expresa preocupación por el futuro político de la República Dominicana, describiéndolo como difuso e incierto.

Se discuten las posibilidades dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), mencionando figuras como Carolina Mejía, David Collado y Guido Gómez Mazara. Hazin especula sobre futuras alianzas políticas, sugiriendo posibles acuerdos entre sectores de Hipólito Mejía y Danilo Medina, mientras descarta una alianza entre Medina y Leonel Fernández.