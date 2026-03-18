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    «Veo un futuro difuso en RD» Julio Hazin Risk

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    Se cuestiona cuál será el verdadero legado del presidente Luis Abinader, mencionando temas como la lucha contra la corrupción y el Ministerio Público Independiente

    Jatnna Tavárez entrevista al médico, comunicador y empresario Julio Hazin Risk quien expresa preocupación por el futuro político de la República Dominicana, describiéndolo como difuso e incierto.

    Se discuten las posibilidades dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), mencionando figuras como Carolina Mejía, David Collado y Guido Gómez Mazara. Hazin especula sobre futuras alianzas políticas, sugiriendo posibles acuerdos entre sectores de Hipólito Mejía y Danilo Medina, mientras descarta una alianza entre Medina y Leonel Fernández.

    Se cuestiona cuál será el verdadero legado del presidente Luis Abinader, mencionando temas como la lucha contra la corrupción y el Ministerio Público Independiente

    Jatnna Tavárez entrevista al médico, comunicador y empresario Julio Hazin Risk quien expresa preocupación por el futuro político de la República Dominicana, describiéndolo como difuso e incierto.

    Se discuten las posibilidades dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), mencionando figuras como Carolina Mejía, David Collado y Guido Gómez Mazara. Hazin especula sobre futuras alianzas políticas, sugiriendo posibles acuerdos entre sectores de Hipólito Mejía y Danilo Medina, mientras descarta una alianza entre Medina y Leonel Fernández.

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