Vaguada y onda tropical provocan fuertes lluvias y alertas

La interacción de una vaguada y una onda tropical dejará fuertes aguaceros hoy. Hay 7 provincias en alerta meteorológica y se vigilan restos de Dolly

Este lunes, las condiciones del tiempo en la República Dominicana estarán marcadas por la inestabilidad. Una vaguada se encuentra interactuando directamente con una onda tropical que se aleja sobre aguas del mar Caribe, lo que generará abundante nubosidad y precipitaciones a nivel nacional.

Evolución de las lluvias para hoy

El patrón de lluvias irá en aumento conforme avance la jornada:

Durante la mañana: Se presentarán nublados acompañados de aguaceros dispersos en las regiones sureste y nordeste, afectando directamente a provincias como Samaná, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata y María Trinidad Sánchez.

Se presentarán nublados acompañados de aguaceros dispersos en las regiones sureste y nordeste, afectando directamente a provincias como Samaná, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata y María Trinidad Sánchez. A partir de la tarde: Las precipitaciones se intensificarán, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, extendiéndose hacia el resto del país. Afectarán de manera especial a Hermanas Mirabal, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Puerto Plata, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco, Barahona, Pedernales y el Gran Santo Domingo.

Alertas Meteorológicas Vigentes

Debido a las importantes precipitaciones pronosticadas, las autoridades mantienen el nivel de ALERTA preventiva ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas urbanas o rurales, para las siguientes 7 demarcaciones:

Provincias bajo Alerta Meteorológica La Altagracia San Pedro de Macorís La Romana Samaná El Seibo Hato Mayor El Gran Santo Domingo

Monitoreo de actividad ciclónica

El centro de pronósticos mantiene estricta vigilancia sobre dos sistemas en la cuenca atlántica:

Remanentes de Dolly: Una onda tropical asociada a los restos de la tormenta tropical Dolly se localiza al este de Puerto Rico. Aunque su probabilidad de desarrollo ciclónico es baja (inferior al 20 %), producirá lluvias importantes sobre el nordeste y norte del Caribe en los próximos días. Se recomienda dar seguimiento a su evolución. Golfo de América (México): Zona de disturbio con un alto potencial del 70 % para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. Por su trayectoria prevista, no representa ningún peligro para la República Dominicana.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

Para los residentes en la capital y el área metropolitana, se anticipa un notable deterioro de las condiciones del tiempo en la segunda mitad del día.

Tanto para el Distrito Nacional como para los municipios de Santo Domingo (Norte, Oeste y Este), se pronostican incrementos nubosos acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento, iniciando próximo al mediodía y extendiéndose durante la tarde.