Vaguada provocará fuertes aguaceros y tronadas esta tarde

Se esperan lluvias intensas y tormentas eléctricas en gran parte del país debido a una vaguada. El polvo del Sahara mantendrá el calor sofocante.

Las condiciones meteorológicas hoy sobre la República Dominicana continuarán bajo la influencia de una vaguada, la cual interactuará con la humedad dejada por el reciente paso de una onda tropical y el calentamiento del día para generar un ambiente muy inestable y lluvioso.

Distribución de las lluvias para hoy

El patrón de precipitaciones se activará de forma notable a lo largo de la jornada:

Durante la mañana: El viento arrastrará nubosidad que provocará chubascos pasajeros en localidades como San Cristóbal, El Seibo, San Pedro de Macorís y Samaná .

El viento arrastrará nubosidad que provocará chubascos pasajeros en localidades como . Durante la tarde y primeras horas de la noche: Los efectos de la vaguada se intensificarán, provocando nublados acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento . Esta actividad afectará a un gran número de provincias: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Independencia y Bahoruco.

Los efectos de la vaguada se intensificarán, provocando nublados acompañados de . Esta actividad afectará a un gran número de provincias: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Independencia y Bahoruco. Durante la madrugada: Se prevé que continúen ocurriendo algunos chubascos dispersos hacia poblados de la costa sur del país.

Calor sofocante por humedad y polvo del Sahara

A pesar de los fuertes aguaceros, no habrá tregua con las temperaturas. La sensación térmica continuará bastante calurosa en toda la geografía nacional debido a la combinación de los altos valores de humedad, la época del año y la persistente presencia de partículas de polvo del Sahara. Las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas alcanzarán rangos de 32 °C a 34 °C.

Recomendaciones de prevención: Se exhorta a la población a mantenerse bien hidratada, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada a los rayos solares sin protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, se espera un incremento de la nubosidad con variaciones según el municipio: