Vaguada provocará fuertes aguaceros vespertinos y tronadas hoy

Tras una mañana soleada con chubascos en el sur, la vaguada desatará lluvias fuertes en el interior. Se vigila baja presión distante sin peligro

El panorama meteorológico de la República Dominicana para este miércoles 4 de noviembre de 2026 estará influenciado por la incidencia de una vaguada y la presencia de un ambiente cargado de humedad, lo que mantendrá las condiciones propicias para precipitaciones de variada intensidad.

Evolución de las lluvias para hoy

El patrón atmosférico mostrará un marcado contraste entre la mañana y la tarde:

Durante las horas matutinas: En gran parte del país predominará un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos. Solo se prevé la ocurrencia de algunos chubascos aislados, entre débiles y moderados, sobre provincias de la franja sur como Barahona, Azua, Peravia y San Cristóbal , entre otras zonas aledañas.

En gran parte del país predominará un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos. Solo se prevé la ocurrencia de algunos chubascos aislados, entre débiles y moderados, sobre provincias de la franja sur como , entre otras zonas aledañas. Durante la tarde: La inestabilidad se incrementará significativamente, provocando aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento . Esta actividad afectará principalmente a: La Altagracia y El Seibo Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y La Vega Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón

La inestabilidad se incrementará significativamente, provocando . Esta actividad afectará principalmente a:

Monitoreo ciclónico internacional

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informa sobre la previsión de un área de baja presión que se formará a cientos de kilómetros al sur de Bermudas:

Probabilidad de desarrollo: Presenta un 20 % en las próximas 48 horas y asciende a un 40 % en los siguientes siete días .

Presenta un y asciende a un . Impacto en el país: Por su posición geográfica y su trayectoria proyectada, este sistema no representa peligro alguno para la República Dominicana.

Comportamiento de las temperaturas y salud preventiva

Las temperaturas máximas comenzarán a experimentar una ligera disminución gradual durante las horas de la noche y madrugada. No obstante, en la tarde la sensación térmica se mantendrá elevada, registrando máximas que oscilarán entre 30 °C y 33 °C, con mínimas entre 22 °C y 23 °C.

Recomendaciones de salud preventiva: Tomar suficiente agua para mantener una hidratación adecuada.

Vestir ropa ligera, holgada y de colores claros.

Permanecer en lugares frescos y bien ventilados.

Evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo, se pronostica una jornada estable durante gran parte del día: