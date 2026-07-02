Vaguada provocará fuertes aguaceros en casi todo el país

Una vaguada generará chubascos matutinos y fuertes aguaceros con tormentas eléctricas durante la tarde en gran parte del país y el Gran Santo Domingo.

Las condiciones meteorológicas sobre la República Dominicana continúan dominadas por la activa incidencia de una vaguada. Este sistema atmosférico mantiene la masa de aire inestable, creando las condiciones perfectas para el desarrollo de abundante nubosidad y precipitaciones significativas a nivel nacional.

Evolución de las lluvias para hoy

El patrón de precipitaciones se intensificará notablemente a medida que avance la jornada:

Durante la mañana: Se registrarán chubascos dispersos que afectarán principalmente a los poblados ubicados en las regiones noreste, sureste y suroeste del país.

Se registrarán chubascos dispersos que afectarán principalmente a los poblados ubicados en las regiones noreste, sureste y suroeste del país. Después del mediodía: La inestabilidad provocará marcados incrementos nubosos. Esto dará paso a fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, actividad que se mantendrá activa hasta las primeras horas de la noche.

Amplias zonas bajo lluvia

Las precipitaciones más intensas pronosticadas para la tarde y noche abarcarán una extensa porción del territorio nacional, impactando directamente a las siguientes provincias:

El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata y Samaná.

Duarte, Sánchez Ramírez, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel y Santiago.

San José de Ocoa, San Juan, Azua, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón y Monte Cristi.

Independencia, Baoruco, San Cristóbal, Peravia y el Gran Santo Domingo.

Recomendación preventiva: Se exhorta a la población a tener precaución ante las frecuentes descargas eléctricas y mantenerse alejados de objetos que puedan ser desprendidos por las ráfagas de viento durante la ocurrencia de los aguaceros.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

Para los residentes en la capital y sus municipios, el cambio en las condiciones del tiempo será contundente en la segunda mitad del día: