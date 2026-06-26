UNIBE y UNICARIBE se destacan en el THE Sustainability Impact Ratings 2026

Ambas instituciones se posicionan entre las cuatro primeras del Caribe y lideran en áreas estratégicas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, destacando por su impacto social

Por:Rose Mary Santana

Santo Domingo, República Dominicana. – La Universidad Iberoamericana, UNIBE, y la Universidad del Caribe, UNICARIBE, destacan en el Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026, el ranking internacional más importante para medir el aporte universitario a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Ambas se ubican entre las cuatro primeras del Caribe en la clasificación general.

El sistema evaluó a 1,646 universidades de 116 países en 17 tablas individuales (una por cada ODS) y una clasificación general.

UNIBE se posiciona una vez más en la clasificación con una trayectoria reconocida en los ODS 3 (Salud y bienestar), 4 (Educación de calidad), 5 (Igualdad de género), 10 (Reducción de las desigualdades) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

En estas áreas la universidad impulsa iniciativas de equidad de género, salud, investigación y vinculación social, a través de programas de becas, estudios sobre género, clínicas comunitarias, proyectos dirigidos a poblaciones vulnerables e investigaciones en enfermedades prioritarias.

Asimismo, cuenta con una sólida estrategia de cooperación e internacionalización con impacto local y global.

UNICARIBE, en su primera participación en este ranking, se destacó en dos ODS estratégicos: el ODS 4 (Educación de calidad), con un puntaje de 90.7 sobre 100 en el indicador de aprendizaje permanente, y el ODS 17 (Alianzas para los objetivos), con 91.1 puntos en relaciones para apoyar los ODS.

Además, fue reconocida en el ODS 5 (igualdad de género), con 98.5 puntos en el indicador de mujeres graduadas, y en el ODS 10 (reducción de las desigualdades), por sus políticas contra la discriminación y becas del 100% para estudiantes con discapacidad.

La incorporación de UNICARIBE al ranking 2026 marca su debut en esta medición global.

La presencia de dos instituciones de educación superior dominicanas en este ranking, reconocidas por sus aportes a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), evidencia la diversidad y el fortalecimiento del sistema universitario nacional en materia de sostenibilidad, contribuye a posicionar a la República Dominicana como un referente regional y fortalece su proyección como destino académico de excelencia.