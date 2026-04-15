Turismo dominicano sigue en la cima: Collado pasa balance

Durante la reunión, Collado destacó que Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor de visitantes hacia la República Dominicana

El ministro de Turismo, David Collado, sostuvo un encuentro de trabajo con la embajadora de los Estados Unidos en el país, con el objetivo de pasar balance al comportamiento del flujo turístico y fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones en materia de conectividad y seguridad.

Durante la reunión, Collado destacó que Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor de visitantes hacia la República Dominicana, representando una pieza fundamental en las cifras récord que ha alcanzado el sector en los últimos meses.

Puntos clave del encuentro:

Crecimiento Sostenido: Se analizaron las estadísticas de llegada de pasajeros estadounidenses por las distintas terminales aéreas, reafirmando la preferencia de este mercado por los destinos dominicanos.

Se analizaron las estadísticas de llegada de pasajeros estadounidenses por las distintas terminales aéreas, reafirmando la preferencia de este mercado por los destinos dominicanos. Seguridad Turística: Ambos funcionarios conversaron sobre los protocolos de seguridad implementados en las zonas turísticas para garantizar el bienestar de los visitantes extranjeros.

Ambos funcionarios conversaron sobre los protocolos de seguridad implementados en las zonas turísticas para garantizar el bienestar de los visitantes extranjeros. Conectividad Aérea: Se discutieron estrategias para seguir ampliando las rutas y frecuencias de vuelos desde las principales ciudades de Estados Unidos hacia Punta Cana, Santo Domingo y Puerto Plata.

«Para nosotros es vital mantener esta comunicación fluida con la representación de los Estados Unidos. El éxito de nuestro turismo depende en gran medida de la confianza que los ciudadanos estadounidenses depositan en nuestro país como un destino seguro y acogedor», expresó el ministro Collado.

Por su parte, la diplomática estadounidense valoró positivamente el dinamismo del sector y la transparencia con la que el Ministerio de Turismo maneja la gestión de los datos y la promoción del destino a nivel internacional.