Turismo dominicano rompe récords en febrero con de más de 1.1 millones de visitantes

La industria turística de la República Dominicana continúa su ascenso imparable. El ministro de Turismo, David Collado, anunció que durante el mes de febrero de 2026 el país recibió un total de 1,184,902 visitantes, lo que representa un crecimiento superior al 13% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Cifras históricas en tierra y mar

El desglose de los datos presentados por el Ministerio de Turismo (MITUR) revela un desempeño sólido en ambas vías de entrada:

Vía Aérea: Los aeropuertos dominicanos recibieron a cientos de miles de turistas, manteniendo a Punta Cana y Las Américas como los principales puertos de entrada.

Cruceristas: El turismo marítimo sigue aportando cifras récord, consolidando a puertos como Amber Cove y Taino Bay en Puerto Plata, así como el nuevo auge de Cabo Rojo en Pedernales.

Pronóstico: Un 2026 «Extraordinario»

Ante estos resultados, el ministro Collado se mostró altamente optimista sobre el futuro inmediato del sector. «Estamos frente a un inicio de año sin precedentes. Con este ritmo, pronosticamos un cierre de año extraordinario que superará todas las proyecciones anteriores», afirmó el funcionario.

Collado destacó que el éxito no es casualidad, sino el resultado de la colaboración entre el sector público y privado, así como de la agresiva estrategia de promoción internacional que ha posicionado a Quisqueya como el destino líder en el Caribe.

Impacto en la economía local

Este crecimiento del 13% no solo se traduce en números de llegada, sino en un aumento significativo en la ocupación hotelera y la dinamización de la economía local, impactando directamente en sectores como el transporte, la gastronomía y el comercio artesanal.

Con la mirada puesta en diciembre, las autoridades turísticas aseguran que la República Dominicana está en camino de establecer una nueva marca histórica en la llegada de visitantes totales al cierre del 2026.