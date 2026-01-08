Más Contenido

    Trump rompe el silencio «Decisiones claves para Venezuela»

    Destacado
    Pocos minutos de lectura

    Se menciona que la decisión de Venezuela de priorizar productos estadounidenses es el resultado de las presiones de Estados Unidos

    Venezuela se ha comprometido a comprar productos fabricados en Estados Unidos, utilizando los ingresos de la venta de petróleo a EE. UU. Esto es visto como un esfuerzo de Estados Unidos por recuperar el mercado latinoamericano que había perdido frente a China.

    Se menciona que la decisión de Venezuela de priorizar productos estadounidenses es el resultado de las presiones de Estados Unidos sobre la nueva encargada de la presidencia de Venezuela.

    Se menciona que la decisión de Venezuela de priorizar productos estadounidenses es el resultado de las presiones de Estados Unidos

    Venezuela se ha comprometido a comprar productos fabricados en Estados Unidos, utilizando los ingresos de la venta de petróleo a EE. UU. Esto es visto como un esfuerzo de Estados Unidos por recuperar el mercado latinoamericano que había perdido frente a China.

    Se menciona que la decisión de Venezuela de priorizar productos estadounidenses es el resultado de las presiones de Estados Unidos sobre la nueva encargada de la presidencia de Venezuela.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados