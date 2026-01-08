Trump rompe el silencio «Decisiones claves para Venezuela»

Se menciona que la decisión de Venezuela de priorizar productos estadounidenses es el resultado de las presiones de Estados Unidos

Venezuela se ha comprometido a comprar productos fabricados en Estados Unidos, utilizando los ingresos de la venta de petróleo a EE. UU. Esto es visto como un esfuerzo de Estados Unidos por recuperar el mercado latinoamericano que había perdido frente a China.

