Hoy martes, las lluvias seguirán limitadas durante las horas matutinas

Según el último boletín del tiempo, hoy martes, las precipitaciones seguirán limitadas en la mayoría de las provincias durante las horas matutinas, lo que garantiza un ambiente favorable para el trayecto al trabajo, la escuela y las actividades al aire libre

Para este inicio de jornada, el Instituto Dominicano de Meteorología indica que las condiciones climáticas para este martes se mantienen bastante estables a nivel nacional.

Según el último boletín del tiempo, hoy, las precipitaciones seguirán limitadas en la mayoría de las provincias durante las horas matutinas, lo que garantiza un ambiente favorable para el trayecto al trabajo, la escuela y las actividades al aire libre.

Disfrutaremos de un cielo con nubes dispersas y un sol radiante en gran parte del país durante la mañana.

Sin embargo, ¿se mantendrá este buen clima para el resto del día?

Sigue leyendo para conocer el pronóstico detallado por regiones y cómo estarán las temperaturas esta tarde.

Hoy martes, las precipitaciones seguirán limitadas en la mayoría de las provincias durante las horas matutinas. No obstante, en horas de la tarde el viento del este/sureste asociado al sistema de alta presión, estarán transportando nubosidad ocasional, para dar lugar a chubascos ampliamente aislados, sobre poblados en las provincias: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monte Plata, Hato Mayor, Santiago, Santiago Rodríguez y El Gran Santo Domingo. Debido a los efectos asociados al ciclo diurno.

Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la mañana.

Santo Domingo: nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la mañana.

Este miércoles, el contenido de humedad seguirá limitado por el sistema de alta presión. Sin embargo, el viento del este/sureste generado por este sistema, favorecerá chubascos aislados y pasajeros en localidades próximas a la costa caribeña, mientras que horas de la tarde posibles aguaceros aislados y tronadas en la tarde hacia el interior del país, debido a la aproximación de una vaguada sobre el área y el calor vespertino.

Resumen: Sistema de alta presión. Escasas precipitaciones. Temperaturas bastante calurosas en todo el país.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. 31/33 21/23 Puerto Plata Nubes dispersas. 31/33 20/22 Duarte Nubes dispersas. 30/32 21/23 Constanza Nubes dispersas. 25/27 13/15 Peravia Nubes dispersas. 31/33 21/23 San Pedro de Macorís Nubes dispersas. 30/32 20/22 La Romana Nubes dispersas. 30/32 21/23 La Vega Nubes dispersas. 30/32 17/19 Monseñor Nouel Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. 30/32 19/21 San Cristóbal Nubes dispersas. 30/32 19/21 Samaná Nubes dispersas. 30/32 20/22 Monte Cristi Nubes dispersas. 31/33 20/22 Azua Nubes dispersas. 31/33 18/20 San Juan Nubes dispersas. 29/31 17/19 Barahona Nubes dispersas. 30/33 21/23 La Altagracia Nubes dispersas. 30/33 21/23

Meteorólogos: Henry Agramonte / Eimer Bautista.-