Tras cumplir su condena por uno de los casos que más ha marcado la historia judicial y social de la República Dominicana, ¿Qué dijo Mario José Redondo al salir de Najayo? Esa es la pregunta que hoy acapara la atención de todo el país.

La espera mediática y la tensión nacional llegaron a su punto máximo. Tras cumplir su condena por uno de los casos que más ha marcado la historia judicial y social de la República Dominicana, se ha producido su liberación. ¡Último Minuto! ¿Qué dijo Mario José Redondo al salir de Najayo? Esa es la pregunta que hoy acapara la atención de todo el país.

En medio de un fuerte contingente de seguridad y una avalancha de periodistas, abandonó el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

A continuación, te detallamos cómo fue el momento exacto de su salida, sus primeras reacciones ante las cámaras y el ambiente que se vivió en este suceso histórico.

La mañana de hoy marcó un capítulo decisivo en uno de los expedientes judiciales más recordados y dolorosos de la República Dominicana. Mario José Redondo Llenas abandonó las instalaciones de la cárcel de Najayo, reingresando a la sociedad tras décadas de reclusión por su participación en el trágico caso del niño José Rafael Llenas Aybar en 1996.

Su salida no pasó desapercibida. Desde tempranas horas, decenas de medios de comunicación, camarógrafos y curiosos se apostaron en las afueras del recinto penitenciario, esperando captar la primera imagen y, sobre todo, escuchar las primeras palabras de un hombre cuyo nombre ha estado grabado en la memoria colectiva del país.

Sus primeras declaraciones

El momento en que cruzó las puertas del penal estuvo marcado por un evidente caos mediático. Rodeado de micrófonos y ante la insistencia de los reporteros que buscaban una reacción sobre su pasado, su tiempo en prisión y su futuro en libertad, Redondo Llenas se enfrentó a las cámaras.

Ante la insistente pregunta de los medios, Mario José expresó lo siguiente:

«durante estes tres décadas he estado marcado po el esfuerzo constante de transfomación«

Su actitud y sus breves declaraciones están siendo analizadas minuciosamente por la opinión pública, que se debate entre el cumplimiento de la ley (el haber saldado su deuda con la justicia tras cumplir su pena) y el dolor imborrable que el caso dejó en la sociedad dominicana.

Discurso preparado y reflexivo

El «Caso Llenas Aybar» conmocionó a la República Dominicana a finales de los años 90 debido a la brutalidad del hecho y a los vínculos familiares entre los involucrados. Durante su tiempo en Najayo, los reportes indicaron que Redondo Llenas se involucró en programas de lectura, educación y comportamiento dentro del nuevo modelo penitenciario.

Hoy, al cruzar el umbral hacia la libertad, se enfrenta a una sociedad muy distinta a la que dejó hace casi 30 años; una sociedad dominicana hiperconectada y dominada por las redes sociales, donde el tribunal de la opinión pública sigue dictando sentencia.

Sin embargo él dijo que pide perdón diariamente por sus actos a Dios, a su familia, a las víctimas directas y a la sociedad.

Manifestó respeto por el dolor causado, por las víctimas y por las instituciones que exigieron justicia.

Señaló que busca que el tiempo vivido en prisión no haya sido en vano y se comprometió a ayudar a otros privados de libertad en sus procesos de reeducación.

Redondo Llenas destacó que, durante estas tres décadas, se enfocó en su transformación personal participando en proyectos educativos y productivos). Completó estudios en derecho, obtuvo una licenciatura en ciencias y letras y se certificó como perito en ciencias agronómicas.

Cierra un ciclo a nivel judicial

La salida de Mario José Redondo de Najayo cierra un ciclo a nivel judicial, pero abre un intenso debate social sobre el perdón, la verdadera rehabilitación carcelaria y el derecho a la reinserción.

Sus primeras palabras en libertad quedarán registradas no solo en las cámaras que lo esperaban, sino en la memoria de un país que hoy observa de cerca cada uno de sus pasos.