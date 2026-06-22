Un incendio en el hotel Viva Dominicus de Bayahíbe dejó una turista muerta y 1.700 evacuados. Leé los dramáticos testimonios de los sobrevivientes argentinos.

El viernes 19 de junio de 2026, el complejo turístico, en Bayahíbe, República Dominicana, fue escenario de un voraz incendio que destruyó gran parte de sus instalaciones y dejó un saldo trágico.

El siniestro comenzó alrededor de las 10:45 de la mañana en el área de la recepción y se propagó con extrema rapidez debido a los techos de palma (cana) y las ráfagas de viento, obligando a la evacuación masiva de aproximadamente 1,700 personas.

Víctimas y consecuencias

Francesca Valentino, de 46 años, fotografiada en Italia

La tragedia se cobró la vida de Francesca Valentino, una ciudadana italiana de 46 años que residía en la isla. Valentino, quien era bailarina y madre de dos niñas, falleció por inhalación de humo mientras visitaba el hotel con su familia. Aunque fue trasladada de urgencia al Centro Médico Central Romana, ingresó sin signos vitales.

Además de la víctima fatal, al menos 10 personas requirieron atención médica. En términos materiales, el fuego consumió el hall de acceso, comercios, comedores y las cabañas frente al mar. Varios huéspedes, incluida una familia de Buenos Aires, perdieron todas sus pertenencias y documentos de identidad en el siniestro.

Testimonios del horror

Los relatos de los sobrevivientes, muchos de ellos argentinos, coinciden en la velocidad devastadora de las llamas:

Valentina (Córdoba): «Literal corrimos por nuestras vidas . El fuego arrasó todo porque los techos son de paja y con el viento fue peor». Recordó el peligro adicional de estar cerca de un tanque de gas durante la huida.

«Literal . El fuego arrasó todo porque los techos son de paja y con el viento fue peor». Recordó el peligro adicional de estar cerca de un tanque de gas durante la huida. Ignacio (Córdoba): Se encontraba desayunando en el buffet cuando vio el humo. «Veinte minutos después el buffet no existía» , relató tras describir la escena como «dantesca».

Se encontraba desayunando en el buffet cuando vio el humo. , relató tras describir la escena como «dantesca». Daniela Muñoz (Santa Fe): Criticó que el hotel inicialmente les comunicó que había un «pequeño inconveniente» mientras ella estaba de excursión. Al regresar, vio la parte del «Beach» totalmente destruida.

Las autoridades dominicanas mantienen una investigación abierta para determinar si el origen fue un cortocircuito o la explosión de un vehículo en el estacionamiento.