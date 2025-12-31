Top 13 iniciará el 2026 reconociendo a figuras dominicanas

El espacio se transmitirá este 1ro. de enero por Color Visión, de 8:00 a 10:00 de la noche

Isaura Taveras iniciará el año nuevo, 2026, con reconocimiento a destacadas figuras y personalidades dominicanas que ha realizado aportes significativos al país en diversas ramas del entretenimiento.

Isaura celebra los 13 años del espacio

En esta entrega especial de Top 13 denominada “Íconos”, Isaura celebra los 13 años del espacio conociendo, a profundidad, las historias de Jochy Santos, Milagros Germán, Alfonso Rodríguez, Vakeró, Ramón Orlando, Héctor Acosta “El Torito”, Niní Cáffaro, Vikiana y María Castillo.

“Esta será una celebración al talento, a la historia y al orgullo dominicano. Viviremos distintas formas de amar y servir a través del arte y de íconos que nos recuerdan que el éxito no es un destino, sino un camino de disciplina, pasión, respeto y propósito”, reveló Isaura.

Top 13 será transmitido, como cada año, el 1ro. de enero por Color Visión, canal 9, de 8:00 a 10 de la noche. Además, esta edición cuenta con la producción y realización de René Brea.

Top 13 será transmitido, como cada año, el 1ro. de enero por Color Visión

La comunicadora agregó que esta nueva entrega resalta que lo verdadero, lo transcendental y lo que permanece en el tiempo se construye con arte, amor, respeto, responsabilidad social y compromiso con lo que comunicamos a través de nuestro oficio. “Esta edición está dedicada a las figuras que han sido transcendentales de la cultura dominicana, creando un momento para recordar lo que somos, de donde venimos, el talento, la pasión y el esfuerzo de quienes han dejado una huella imborrable en nuestra identidad”, puntualizó Isaura.