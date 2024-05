«The Smashing Machine» retratará la vida de Mark Kerr en su pico más alto y sus momentos más oscuros

El proyecto comenzó a gestarse en 2019 cuando Seven Bucks Productions, la productora de Johnson, adquirió los derechos de la historia de Kerr.

La película «The Smashing Machine» promete ofrecer una mirada profunda y sin filtros a la vida del legendario luchador de MMA, Mark Kerr. Centrada en el año 2000, el filme explorará los altibajos de la carrera de Kerr, marcada por éxitos en el octágono y crisis personales fuera de él.

Mark Kerr se consagró en las artes marciales mixtas al ser dos veces campeón del Torneo de Peso Pesado de UFC y ganar el World Vale Tudo Championship. Sin embargo, su vida personal estuvo plagada de adicciones y conflictos, aspectos que «The Smashing Machine» se encargará de abordar con crudeza y realismo.

Dwayne Johnson, conocido por su exitosa carrera en la WWE y su transición al cine, expresó su entusiasmo por el proyecto. “Benny quiere crear y continuar empujando los límites en cuanto a historias que sean crudas y reales, personajes que sean auténticos y a veces incómodos,” declaró Johnson a Variety. “Estoy en un punto de mi carrera donde quiero hacer películas que importen, que exploren la humanidad, la lucha y el dolor”.

El proyecto comenzó a gestarse en 2019 cuando Seven Bucks Productions, la productora de Johnson, adquirió los derechos de la historia de Kerr. Para mostrar su interés, el director Benny Safdie envió a Johnson una camiseta utilizada por Kerr en el documental de 2002 «The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr», junto con una carta escrita a mano elogiando las cualidades del actor.

La pandemia interrumpió los planes iniciales y ambos artistas siguieron con otros compromisos, perdiendo contacto temporalmente. No obstante, el interés de Johnson por la historia de Kerr no disminuyó. En una conversación con su amiga y colega Emily Blunt, Johnson mencionó su deseo de retomar el proyecto. Blunt, después de ver el documental, animó a Johnson a proceder con la película y se convirtió en el enlace para reconectar a Johnson y Safdie.

Con la colaboración reiniciada, «The Smashing Machine» está programada para estrenarse pronto en salas de cine, prometiendo ser una obra que no solo atraerá a los fanáticos de las artes marciales mixtas, sino también a aquellos interesados en historias humanas profundas y auténticas.