The Reserve Hotel, un proyecto de FUNDEMAR, para contribuir a la regeneración de corales

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«The Reserve Resort». Más que un destino turístico tradicional, se trata de un innovador «hotel submarino» conceptual creado por FUNDEMAR, Ogilvy República Dominicana y Tornus, diseñado para financiar y promover la regeneración de los arrecifes de coral en el país.

Con el objetivo de transformar la relación entre el turismo y la conservación ambiental, surge en República Dominicana «The Reserve Resort». Más que un destino turístico tradicional, se trata de un innovador «hotel submarino» conceptual creado por FUNDEMAR, Ogilvy República Dominicana y Tornus, diseñado para financiar y promover la regeneración de los arrecifes de coral en el país.

Bajo la premisa de que «los corales son los arquitectos y la vida marina sus huéspedes», esta iniciativa busca integrar activamente al sector turístico en la protección de los ecosistemas de los que depende. A través de la plataforma thereserveresort.com, el público general y las empresas pueden realizar «reservas» simbólicas. Estas reservas se traducen en donaciones directas destinadas a los programas de conservación liderados por FUNDEMAR en la zona de La Romana y Bayahíbe.

el proyecto ya cuenta con el apoyo de actores clave de la industria
el proyecto ya cuenta con el apoyo de actores clave de la industria

¿A dónde van los fondos?

La inversión generada a través de este modelo de «Economía Azul» sustenta acciones científicas críticas a largo plazo, presentadas en paralelo con los servicios de un hotel de lujo:

  • Reproducción sexual asistida de corales: Para aumentar la resiliencia y diversidad genética de los arrecifes.
  • Mantenimiento de viveros marinos (Jardinería de corales): Espacios donde se cultivan fragmentos de coral antes de ser trasplantados al océano.
  • Monitoreo continuo: Evaluación constante de la biodiversidad marina y la salud del ecosistema.

El valor estratégico de los arrecifes:

La protección de estos ecosistemas no es solo un tema ecológico, sino de vital importancia económica. A nivel global, los arrecifes generan unos 375 mil millones de dólares anuales en servicios ecosistémicos. En República Dominicana, cerca de un tercio del gasto turístico está vinculado directa o indirectamente a ellos, y funcionan como una barrera natural que evita aproximadamente 96 millones de dólares al año en daños por erosión costera e inundaciones.

El proyecto ya cuenta con el apoyo de actores clave de la industria, incluyendo la Asociación de Hoteles de La Romana Bayahibe (AHRB), el Clúster Turístico de la zona, y reconocidas cadenas hoteleras y empresas como RIU, Central Romana Corporation y Casa de Campo, demostrando que la sostenibilidad y el desarrollo turístico pueden y deben ir de la mano.

«The Reserve Resort». Más que un destino turístico tradicional, se trata de un innovador «hotel submarino» conceptual creado por FUNDEMAR, Ogilvy República Dominicana y Tornus, diseñado para financiar y promover la regeneración de los arrecifes de coral en el país.

Con el objetivo de transformar la relación entre el turismo y la conservación ambiental, surge en República Dominicana «The Reserve Resort». Más que un destino turístico tradicional, se trata de un innovador «hotel submarino» conceptual creado por FUNDEMAR, Ogilvy República Dominicana y Tornus, diseñado para financiar y promover la regeneración de los arrecifes de coral en el país.

Bajo la premisa de que «los corales son los arquitectos y la vida marina sus huéspedes», esta iniciativa busca integrar activamente al sector turístico en la protección de los ecosistemas de los que depende. A través de la plataforma thereserveresort.com, el público general y las empresas pueden realizar «reservas» simbólicas. Estas reservas se traducen en donaciones directas destinadas a los programas de conservación liderados por FUNDEMAR en la zona de La Romana y Bayahíbe.

el proyecto ya cuenta con el apoyo de actores clave de la industria
el proyecto ya cuenta con el apoyo de actores clave de la industria

¿A dónde van los fondos?

La inversión generada a través de este modelo de «Economía Azul» sustenta acciones científicas críticas a largo plazo, presentadas en paralelo con los servicios de un hotel de lujo:

  • Reproducción sexual asistida de corales: Para aumentar la resiliencia y diversidad genética de los arrecifes.
  • Mantenimiento de viveros marinos (Jardinería de corales): Espacios donde se cultivan fragmentos de coral antes de ser trasplantados al océano.
  • Monitoreo continuo: Evaluación constante de la biodiversidad marina y la salud del ecosistema.

El valor estratégico de los arrecifes:

La protección de estos ecosistemas no es solo un tema ecológico, sino de vital importancia económica. A nivel global, los arrecifes generan unos 375 mil millones de dólares anuales en servicios ecosistémicos. En República Dominicana, cerca de un tercio del gasto turístico está vinculado directa o indirectamente a ellos, y funcionan como una barrera natural que evita aproximadamente 96 millones de dólares al año en daños por erosión costera e inundaciones.

El proyecto ya cuenta con el apoyo de actores clave de la industria, incluyendo la Asociación de Hoteles de La Romana Bayahibe (AHRB), el Clúster Turístico de la zona, y reconocidas cadenas hoteleras y empresas como RIU, Central Romana Corporation y Casa de Campo, demostrando que la sostenibilidad y el desarrollo turístico pueden y deben ir de la mano.

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