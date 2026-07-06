Terremotos en Venezuela: Víctimas mortales supera los 3.300

El más reciente balance oficial emitido este domingo elevó la trágica cifra a 3,342 personas fallecidas a causa de los fuertes terremotos que sacudieron el país.

La magnitud de la catástrofe en Venezuela continúa revelando un panorama desolador. El más reciente balance oficial emitido este domingo elevó la trágica cifra a 3,342 personas fallecidas a causa de los fuertes terremotos que sacudieron el país. A esto se suma el alarmante registro de 16,840 ciudadanos heridos, consolidando esta emergencia como uno de los desastres naturales más graves en la historia reciente de la región.

Ante la inmensa escala de la destrucción, el gobierno ha declarado formalmente el estado de emergencia nacional. Las autoridades mantienen un despliegue ininterrumpido de equipos de rescate en las zonas de mayor impacto, donde la remoción de escombros y la búsqueda de sobrevivientes no se detiene, a pesar de las difíciles condiciones en el terreno.

Colapso sanitario y llamado de auxilio internacional

El sistema de salud venezolano se encuentra operando al límite de sus capacidades. Diversos hospitales y centros de atención médica han reportado un colapso total debido a la llegada masiva de heridos con traumatismos severos, lo que ha obligado a las autoridades a solicitar apoyo internacional de manera urgente para hacer frente a la crisis sanitaria.

La comunidad internacional, incluyendo brigadas de países aliados, ha comenzado a coordinar esfuerzos de socorro, aunque los desafíos logísticos complican la rápida distribución de los insumos médicos en las áreas más remotas afectadas por los sismos.

Una crisis humanitaria en desarrollo

Más allá de la atención médica inmediata, los organismos humanitarios presentes en el país han lanzado una severa advertencia sobre las condiciones de los miles de familias que lo han perdido todo. Las necesidades más críticas en este momento se concentran en:

Suministro de agua potable para prevenir brotes de enfermedades.

para prevenir brotes de enfermedades. Distribución de alimentos no perecederos.

no perecederos. Refugios temporales seguros para los miles de desplazados que actualmente duermen a la intemperie por temor a las réplicas.

La carrera contra el tiempo continúa. Mientras los rescatistas mantienen viva la esperanza de encontrar más personas bajo las estructuras colapsadas, el país clama por una respuesta humanitaria global que permita mitigar el profundo sufrimiento de las zonas afectadas.